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‘Emanet’e 200 lira sınırı! Emniyet güçleri ücretten muaf

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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‘Emanet’e 200 lira sınırı! Emniyet güçleri ücretten muaf
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Silah taşıma ruhsatı olanların, silahlarını hava yolu ile yanlarında götürebilmeleri için alınan ücret 800 liradan 200 liraya düşürüldü.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ ANKARA -Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), hava yolu ile seyahat eden yolcuların ruhsatlı silahlarının taşınması ile ilgili usul ve esasları yeniden belirledi. Yayınlanan genelgeye göre, daha önce olduğu gibi havalimanına gelen yolcular ruhsatlı silahlarını, terminal girişlerindeki silah teslim noktalarında, polise tutanakla teslim edecek. Müsaadeli taşınan silahların varış yerinde silah masasına intikali ve sahiplerine iadesi sürecinde, alınışı esnasındaki usul ve kaideler aynen uygulanacak. Genelgeye göre, hava yolu şirketleri silah taşımak için kişilerden daha önce 800 lira alırken bu ücret şimdi en fazla 200 lira olabilecek.

Öte yandan, silah taşıma yetkisine sahip olan ve görevi yerine getirmesinde silah kullanma zorunluluğu bulunan VIP salonlarından faydalanan VIP yolcular, TSK kadrolarında görev yapan subay, astsubay ve uzman er ve erbaşlar ile EGM merkez ve taşrada görev yapan emniyet hizmetleri sınıfı personeli kişiler, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma teşkilatındaki subay, astsubay ve uzman er ve erbaşlar, MİT personeli, hâkim ve savcılar, gümrük muhafaza memurları, orman muhafaza memurları, belediye zabıta personeli ve geçici güvenlik korucuları ile güvenlik korucuları tek silahla sınırlı olmak kaydıyla silah taşıma ücretinden muaf tutulacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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