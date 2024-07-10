Emniyet Genel Müdürü Mustafa Çalışkan'dan çarpıcı 15 Temmuz yorumu: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk milletinin duruşu dünyanın seyrini değiştirdi

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Çalışkan, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi hakkında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türk milletinin gösterdiği duruşlar dünyadaki darbelerin seyrinin değiştiğini belirten Çalışkan, "Eğer bu darbeyi yapmasalardı, inanın anahtar teslim ülke teslim edilecekti" dedi.

Erciyes Üniversitesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi konferansına katılan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Çalışkan, “15 Temmuz’da Türk Milleti ve Cumhurbaşkanımızın duruşu dünyadaki darbelerin seyrini değiştirdi” dedi.

ERÜ Turizm Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Çalışkan, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, protokol üyeleri, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

"BU DARBE GİRİŞİMİNİ BİRÇOK DEVLET DESTEKLEDİ"

Darbe kültürünün kansere ya da bir virüse benzediğini söyleyen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, “Maalesef bir darbe kültürümüz ve ona paralel olarak darbeler tarihimiz var. 2016’da biz isim olarak ‘Hain Darbe Girişimi’ diyoruz ve ondan öncesinde de yapılan darbeler var. Bunlar bizim tarihimizde bire bir yaşadığımız, ülkemizi ve bizleri etkileyen darbeler veya darbe girişimleridir. Darbeyi virüse ya da kansere benzetebilirsiniz. Bünyeye girdikten sonra çıkması çok zordur." diyerek sözlerine devam etti.

"Maalesef bizim ordumuzda da böyle bir hastalık" diyen Çalışkan, "Osmanlı’nın son zamanlarından böyle bir virüs bizim ordumuza sirayet etmiştir. 15 Temmuz 2016’daki darbe bir konsorsiyumdur. Amerika vardır, NATO vardır, İngiltere vardır, Almanya vardır, İsrail vardır. Daha birçok devlet de bu darbeyi desteklemiştir. İç dinamikler kadar dış dinamiklerin de çok önemli olduğu darbelerde iç dinamiklerle ilgili bütün sinir uçlarımıza dokunmuşlardır. Nedir bizim sinir uçlarımız? Mezheple ilgili sinir uçlarımız var. Laik-Antilaik gibi bir takım sinir uçları var. Alevi-Sünni gibi, Türk-Kürt gibi bir takım sinir uçlarımız var. Aslında büyük sorunlarımız yok ama bu sinir uçlarımıza dokunduğunuzda iç dinamikler faaliyete geçebiliyor” dedi.

"15 TEMMUZ GERÇEKLEŞSEYDİ ÜLKE TESLİM EDİLECEKTİ"

Mustafa Çalışkan, 15 Temmuz darbe girişiminin 2-3 yıl daha gecikmesi halinde ülkenin darbeciler tarafından teslim edileceğini söyleyerek, “15 Temmuz 2016’ya gelindiğinde darbeler NATO üyeliğimizle beraber daha kontrollü ve neye hizmet edeceği önceden belirlenen kısaca ‘Gladyo’ özetlenen yapıca yönetilmektedir. 2004’te başlayan yapılanma ile kurum ve kuruluşların birçok noktasına nüfus ederek, kılcal damarlarına indiler. 2016’ya gelindiğinde onlarca general, rektör, vali, emniyet müdürü, STK başkanı pozisyonlarını işgal ettiler." dedi.

Çalışkan, "Neredeyse ülkeyi anahtar teslimi edecek duruma geldiler. Anadolu’da çok konuşulan bir söz vardır; “Olanda hayır vardır” deriz. 15 Temmuz’un hayrı neydi? Eğer 15 Temmuz 2016’da bu darbeyi yapmasalardı ve ya bu darbe bastırılmasaydı, ortaya çıkmasaydı ve 2-3 yıl daha sabretselerdi inanın anahtar teslim ülke teslim edilecekti. Bunu bütün kurumlar üzerinden söylüyorum” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN VE CUMHURBAŞKANIMIZIN DURUŞU HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

15 Temmuz’da Türk Milleti’nin ve Cumhurbaşkanının duruşunun dünyadaki darbelerin geleceğini değiştirdiğini söyleyen Çalışkan, sözlerine şu şekilde devam etti:

"15 Temmuz’dan sonra halkın gücü görüldü, dünya siyaset tarihinde örnek bir mücadele olarak geçildi. Türk siyasi tarihinde ilk defa darbeciler tarumar edildi. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Milleti’nin darbeye karşı başarılı duruşu dünyadaki darbelerin de seyrini değiştirdi. Bunu bu günlerde yaşıyoruz." dedi.

Çalışkan yaptığı konuşmayı, "Rusya’da darbe yapmaya kalktı birisi cevabını aldı. Venezuela’da darbe yapıldı, Amerika destekledi ama başarısız oldu. Kolombiya’da çok yakın zamanda darbe girişimi oldu ama başaramadılar. Mali’de, Çad’da, Gine’de, Nijer’de, Kırgızistan’da 15 Temmuz’dan sonraki dönemden bahsediyorum; 12 tane darbe girişimi oldu. Başarısız oldular. Burada hiç mütevazı davranmaya gerek yok; Türkiye’nin duruşu, Türk Halkı’nın duruşu, Türk Devleti’nin duruşu ve Cumhurbaşkanı’nın duruşu dünyaya örnek oldu." ifadeleriyle noktaladı.