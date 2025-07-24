Engelli kadını 5 kişi darp etmişti! Bakanlık harekete geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 24 Temmuz 2025 21:47 - Güncelleme: 24 Temmuz 2025 22:00 - Güncelleme:

Erzurum, Darp, Engelli Kadın, Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Haber

Erzurum'un Palandöken ilçesinde çıkan kavgada engelli bir kadının 5 kişi tarafından darp edilmesi olayına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada engelli kadına yönelik destek sürecinin başlatıldığı ifade edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Erzurum’da sokak ortasında 5 kişi tarafından darbedilen engelli kadına yönelik destek sürecinin başlatıldığını açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında ‘Erzurum’da bedensel engelli kadın, sokak ortasında 5 erkek tarafından tekme ve sopalarla darbedildi’ başlığıyla yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı. BAKANLIK DAVAYA MÜDAHİL OLACAK Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Olayın emniyet birimlerine intikal etmesiyle birlikte, il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Şiddete maruz kalan engelli vatandaşımız ve aile bireylerine yönelik danışmanlık tedbiri alınmış ve psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Bakanlık olarak, hukuki süreci yakından takip ederek açılacak davaya müdahil olacağız" denildi.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sezer Doğru