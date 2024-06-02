Erdoğan AK Parti Kampında konuştu: Kırmızı çizgiler yumuşamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Kızılcahamam kampında konuştu. "Siyaset belli çerçevede, belli sınırlar içinde yapılır. Yumuşama adı altında kimliğimizden, duruşumuzdan ve kırmızı çizgilerimizden taviz verecek değiliz."

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ - AK Parti Kızılcahamam’da kampa girdi. Ağırlıklı olarak seçim sonuçlarının değerlendirildiği kampta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Milletimizin başta değişim ve yenilenme talebi olmak üzere sandık sonuçlarıyla bize ulaştırdığı beklentinin farkındayız” ifadelerini kullanıp gereğinin yapılacağını bildirdi.

Siyasetteki yumuşama süreci için de ikazlarda bulunan Erdoğan’ın açıklamaları özetle şöyle:

Halkımızla aramıza mesafe koymadık, görünmez duvarlar örmedik. Siyaseti, milletimiz için yaptık, milletimizle birlikte, milletimizle hep istişare hâlinde kalarak yaptık.

Siyasi rakiplerimiz dâhil bizi tanıyan herkes şu gerçeği kabul ve tasdik etmektedir, AK Parti siyasetinin taşıyıcı kolonları; istişare, müzakere ve katılımcılıktır. AK Parti’nin her toplantısı aynı zamanda geniş katılımla gerçekleştirilen bir meşveret meclisidir ve bugüne kadar daima böyle olmuştur.

Milletimizin başta değişim ve yenilenme talebi olmak üzere sandık sonuçlarıyla bize ulaştırdığı beklentilerinin tamamının farkındayız. Mesajların gereğini vakti saati geldiğinde muhakkak yapacağız.

14 ve 28 Mayıs ile 31 Mart seçim sonuçları arasındaki negatif ayrışmayı tüm yönleriyle, asla kolaycılığa kaçmadan ele alacağız. Milletimizle gönül köprülerimizi tekrar güçlendirirken, AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın surlarında gedik açma girişimlerine fırsat vermeyeceğiz.

Erdoğan, Kızılcahamam Kampı’nda kurulan ve İsrail’in yaptığı 76 yıllık zulmü anlatan “Filistin” sergisini gezdi.

(Özgür Özel görüşme) Arayı uzatmadan Kurban Bayramı’ndan önce ben de kendisine iadeiziyarette bulunacağım.

Siyaset belli çerçevede, belli sınırlar içinde yapılır. Yumuşama adı altında kimliğimizden, duruşumuzdan ve kırmızı çizgilerimizden taviz verecek değiliz.

Milletimizin umutlarını artıran siyasetteki yumuşamanın, bu sefer ‘kelebek ömürlü’ olmamasını temenni ediyoruz.

Siyasetin özellikle de muhalefetin yıkıcı, yıpratıcı, ötekileştirici bir zemin üzerinde ilerlemesi Türkiye’ye fayda değil zarar getirir.

Enflasyon inşallah yılın ikinci yarısından itibaren iniş trendine girecek. Son dönemde açıklanan neredeyse tamamı Orta Vadeli Program’a uygun seyrediyor.

7 Ekim’den beri Gazze’de yaşanan katliama en güçlü tepkiyi gösteren, bununla kalmayıp İsrail’e karşı somut tedbirler alan tek ülkeyiz.

Türkiye Gazetesi Muhabiri Emrah Özcan AK Parti kampında

BAKANLAR SUNUM YAPTI

Kampın ilk gününde 4 oturum gerçekleştirildi. Genel Başkan Vekili Efkan Âlâ moderatörlüğünde, genel merkez çalışmaları ele alındı. 2028’e giden yolda atılması gereken adımlar istişare edildi.

İkinci oturum Grup Başkanı Abdullah Güler moderatörlüğünde “TBMM Grup Çalışmaları” adı altında gerçekleştirildi. Önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Daha sonra Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin “Eğitim Oturumu”nda yeni müfredat ve bakanlığın çalışmaları hakkında parti üyelerine sunum yaptı. Tekin, öğretmen atamalarında uygulanacak mülakat sistemi hakkında da katılımcıları bilgilendirdi. Son olarak ise Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş moderatörlüğünde “Ekonomi, Enerji ve Tarım Oturumu” gerçekleştirildi. Bu oturumda; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonla mücadele, kamuda tasarruf tedbirleri, fahiş fiyatlar, vergide adalet ve fiyat istikrarı konularında sunumlar yaptı.

TASARRUF TEDBİRLERİ KAMPA DAMGA VURDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kampa eşi Emine Erdoğan ile birlikte kara yolu ile geldi. Tasarruf tedbirleri kapsamında Erdoğan dışında kimse ailesi ile gelmedi. Ayrıca Genel Merkez personeli servis araçlarıyla otele intikal etti. Yazılı ve basılı doküman kullanılmamasına özen gösterildi. Bazı odalarda katılımcılar ikişer kişi konakladı.