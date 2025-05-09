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Erdoğan, AK Partili vekillere talimatı verdi: Süreci vatandaşa detaylıca anlatın

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Erdoğan, AK Partili vekillere talimatı verdi: Süreci vatandaşa detaylıca anlatın
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Merkezinde milletvekilleri ile kahvaltıda buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” sürecinin iki hafta içinde netlik kazanacağını söyledi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıda süreci MHP ile beraber dikkatle takip ettiklerini belirterek “Terörsüz Türkiye, inşallah hedefe ulaşacaktır. Cumhur İttifakı olarak, birlik beraberlik içerisinde memleketimizin sorunlarını çözmeye gayret edeceğiz. Ne şehit yakınlarını ne de gazileri rencide edecek hiçbir davranış içinde olmayız. İki hafta içinde süreç netleşecek. Sizde sürece katkı verin vatandaşa sahada süreci iyi anlatın” dedi.

VEKİLLERE DEVAMLILIK UYARISI

Erdoğan, vekillere “İstişare, saha çalışmaları ve parlamentoya devamlılık” uyarısı yaparken, vekiller “televizyon programları” ve “ekonomik sorunlar”dan dert yandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Biz istişareye önem veren bir hareketiz. Hem teşkilatlarımız ile hem milletvekillerimiz ile istişare hâlinde yürüyoruz. Saha çalışmalarında vatandaşla ilişkileri sıkı tutmalıyız. AK Parti hep buradan kazandı. Yine bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Parlamentoda da devamlılık gösterin, Meclis çalışmalarını aksatmayın” değerlendirmesini yaptı.

AHLAKSIZ YAYIN ŞİKÂYETİ 

12 kabine üyesinin de hazır bulunduğu toplantı milletvekilleri televizyonlardaki gündüz kuşağı programlarının, Türk toplumunun yapısını bozduğunu ve bir an önce kaldırılması gerektiğini, vatandaştan da bu yönde çok talep geldiğini aktardı. Vekiller, Türkiye’nin pahalılıktan dolayı turizmle ilgili dezavantajlı ülke konumuna geldiğini, Yunanistan, İspanya ve İngiltere’den artık daha pahalı olduğunu, vatandaşın dövize yöneliminin engellenemediği, zirai dondan etkilenen çiftçilerin lehine adımlar atılması gerektiği gibi şikâyet ve taleplerini iletti. Kabine üyeleri “Yastık altımda dolar saklamamak lazım. Saklanan her dolar ABD parasına destek oluyor. Vatandaşı bu konuda bilinçlendirmemiz lazım” değerlendirmesini yaptı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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