Erdoğan-Ayşe Ateş görüşmesi Bahçeli'yi kızdırdı! "Bu açıktan bir rest, meydan okuma"

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayşe Ateş ile görüşmesinin ardından söylediği "AK Parti-CHP ittifakı yapılsın" ifadeleri gündeme bomba gibi düştü. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, "Cumhurbaşkanı'nın yanındayız denilse de burada çok açık bir mesaj var. Burada siz madem normalleşiyoruz, biz madem MHP olarak engel görünüyoruz, o zaman buyurun CHP ile AK Parti geniş tabanlı bir ittifak kursun. Buna açıktan bir rest, meydan okuma diyebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Özgür Özel ve suikast sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüşmesinin ardından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin "AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifakın vücuda gelmesi MHP'nin samimi dileği ve temennisidir" sözleri ise tartışmaları beraberinde getirdi. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Bahçeli'nin açıklamalarını şöyle değerlendirdi:

AYŞE ATEŞ İLE GÖRÜŞÜLMESİNDEN RAHATSIZ

Cumhur İttifakı çatırdıyor mu, MHP ile AK Parti arasında bir ayrışma yaşanacak mı konuları Ankara'da ve medyada çok dillendiriyordu. Dün "Allah bize yeter" diye bir fotoğraf paylaşmıştı.

"Ayşe Ateş ile Sayın Cumhurbaşkanı'nın görüşmesinden rahatsız değiliz" denilse de, bir rahatsızlık olduğu aşikardı. Bahçeli enteresan bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada değil, İspanya yolunda. Bu açıklamayı sabah saatlerinde de yapabilirdi.

"MEYDAN OKUMA" OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Her ne kadar Cumhurbaşkanı'nın yanındayız denilse de burada çok açık bir mesaj var. Burada siz madem normalleşiyoruz, biz madem MHP olarak engel görünüyoruz, o zaman buyurun CHP ile AK Parti geniş tabanlı bir ittifak kursun. Buna açıktan bir rest çekiyor diyebiliriz.

"Eğer AK Parti ile CHP Türkiye'nin mefaatine ise buyursun bir araya gelsinler" deniliyor. Bahçeli beklenen açıklamayı yaptı. Bu meydan okumaya, Bahçeli'nin tabiriyle "feragatle hareket edişe" Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek cevabı merakla bekliyoruz.