Erdoğan ile Gürcistan Başbakanı ortak basın toplantısında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu olarak Ankara'ya geldi. Erdoğan, Kobakhidze'yi resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından Erdoğan, Kobakhidze ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

TİCARETTE HEDEF 5 MİLYAR DOLAR

"Bugün sayın başbakanla verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Gürcistan'ın Avrupa Atlantik kurumlarıyla bütünleşme sürecine desteğimizi ifade ettik. Türkiye olarak gelişmelerin Gürcistan halkının hayrına olacak şekilde sonuçlanmasını arzu ediyoruz. Geçtiğimiz yıl ikili ticaret hacminde 3 milyar dolara ulaştık. Yeni hedef olarak 5 milyar dolar üzerinde durduk. Gürcistan'ın büyük altyapı projelerine desteğine hazır olduğumu ilettim.

"ENSELERİNDE OLACAĞIZ"

FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleri ve suç şebekeleriyle mücadelemizi daha etkili kılacak konular üzerinde durduk. Gayrimeşru yapılarla mücadelemizi ülkemizin içinde ve dışında sürdürmekte kararlıyız.

"FİLİSTİN'E DESTEK EYLEMLERİNİ KIYMETLİ BULUYORUM"

Sayın başbakanla görüşmemizde güncel meseleleri de ele aldık. Gazze'deki vahşet hakkındaki değerlendirmelerimizi paylaştık. Dünyada devam eden Filistin'e destek eylemlerini çok kıymetli buluyorum. Filistin'i henüz tanımamış ülkeleri bunu yapmaya davet ediyorum. Güney Kafkasya'da barış ve huzurun önemini ve çalışma kararlılığımızı teyit ettik.

"AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI'NDA TAKIMLARIMIZA BAŞARILAR"

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye Milli Takımımız Gürcistan'la aynı grupta yer alıyor. Takımlarımıza şimdiden başarılar diliyorum.

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