Erdoğan ile milli güreşçi arasında dikkat çeken diyalog: Tipin de bu işe çok müsait, boynun kırılmasın ha

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda milli sporcuları kabul etti. Milli güreşçi Ali Cengiz ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki sohbet ise dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda milli sporcuları ve gençleri kabul etti.

Vahdettin Köşkü’nde gerçekleşen programa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türk astronot Tuva Cihangir Atasever, Modern Pentatlon Sporcusu İlke Özyüksel Mihrioğlu ve milli sporcular katıldı.

ERDOĞAN'IN '19 MAYIS' MESAJI

Erdoğan “19 Mayıs esarete karşı özgürlüğün, yılgınlığa karşı umudun, teslimiyete karşı milletimizin hür ve bağımsız yaşama kararlılığının sembolüdür” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında gençleri selamlayarak, “Millet olarak Anadolu’nun kapılarını açtığımız Malazgirt zaferinden beri üzerinde yaşadığımız bu topraklarda Mücadele halindeyiz. Önce bu mücadeleyi Anadolu’yu vatanımız yapmak, ardından ebedi ve ezeli yurdumuz olarak korumak için verdik. Türkiye‘nin istiklal ve istikbal mücadelesinin neferleri daima gençlerdi. Daha 21 yaşında İstanbul’u fethederek çağ açıp çağ kapayan gençler, tarih boyunca bu milleti zaferden zafere, başarıdan başarıya koşturdu. Tüm dünyaya ‘Çanakkale geçilmez’ dedirttiğimiz o büyük destanın gizli kahramanları gençlerden oluşuyordu. Gençler 19 Mayıs 1919’da Samsun’da ilk adımı atılan milli mücadelenin de ön saftaki neferleri oldu. Gazi Mustafa Kemal’in 19 Mayıs’ta kıvılcımını yaktığı istiklal meşalesi, gençlerin omuzlarında Anadolu’ya yayılmış, tüm yürekleri kuşatmış, yine gençlerin fedakarlığı ve sahiplenmesiyle zafere kavuşmuştur.

19 Mayıs esarete karşı özgürlüğün, yılgınlığa karşı umudun, teslimiyete karşı milletimizin hür ve bağımsız yaşama kararlılığının sembolüdür. 19 Mayıs milli mücadeleyi başlatmakla kalmamış, son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş, milletimizin de kurtuluş mücadelesine dönüşmüştür. Bu vesile ile asırlardın istiklal ve istikbalimiz uğrunda gözlerini kırpmadan şehadete koşan tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Aynı ulvi gaye uğrunda çarpışırken yaralanan gazilerimize şükranla yad ediyorum. Kurtuluş savaşımızın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, milletimizin göz bebeği olan kahraman ordumuzun bütün mensuplarını bugün bir kez daha saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.

Gençlerin bugün milletin her meselesinde en saflarda yer aldığını vurgulayan Erdoğan, “Ülkemizin kalkınma, ilerleme, ekonomide büyüme çabalarının merkezinde de yine gençlerimiz önemli yere sahip. Sınırda eli tetikte nöbet tutan askerlerimizin, karakollarda görev yapan polis ve jandarmalarımızın çoğu sizin yaşınızdaki gençlerden oluşuyor. Savunma sanayiinde iftihar vesilemiz olan pek çok projenin altında genç mühendislerin imzası ve emeği bulunuyor. Mesela milli savaş uçağımız Kaan’ın geliştirilmesinde insanlı ve insansız hava araçlarının üretiminde gençler öncü roller üstleniyor. Bilimde, sanatta, medyada son dönemde özellikle sporda gençlerimiz daha fazla ön palan çıkıyor, kendilerinden daha fazla söz ettiriyor. Gençlerimiz ülkenin siyasi ve bürokratik karar mekanizmalarında daha fazla sorumluluk üstleniyor. Parlamentoda belediye meclislerinde, belediye yönetimlerinde eskiye kıyasla daha fazla genç arkadaşlarımız var. Yarınlarımızın teminatı olan TEKNOFEST gençliği gerçekten hayatın her alanında gümbür gümbür gelmektedir. Bundan ve sizlerin başarılarından iftihar ettiğimizi özellikle belirtmek isterim. Her birinizin daha nice yıllar boyunca bizim, milletimizin ve ailelerinizin kıvanç kaynağı olmaya devam edeceğinizden hiç şüphem yok” açıklamalarında bulundu.

'BAŞARI TABLOMUZA PARİS'TE İNŞALLAH YENİ YILDIZLAR EKLEYECEĞİZ'

2024 Paris Olimpiyatlarında Türk sporculardan önemli başarılar beklediklerinin altını çizen Erdoğan, “Tokyo 2020 Olimpiyatları ve paralimpik oyunları bize daha fazlasını yapma noktasında büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Her iki spor etkinliğine de tarihimizin en yüksek sporcu sayısı ile katıldı. Sporcularımız Tokyo’da kazandıkları toplam 28 madalya ile milletimize gerçekten büyük bir sevinç yaşattılar. Olimpiyatlarda yakalanan ivmeyi ve ruhu daha sonra da devam ettirdiler.

Geçtiğimiz hafta karate, okçuluk, tekvando ve bazı spor dallarında yine müjdeli haberler aldık. Tüm sporcularımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Şimdi önümüzde 2024 Paris Olimpiyatları var. Başarı tablomuza Paris’te inşallah yeni yıldızlar ekleyeceğiz. Bu konuda sporcularımıza güveniyorum. Sizlerden yine göğsümüzü kabartacak güzel haberler bekliyorum.

Her bir genç kardeşime şunu tekrar hatırlatmak isterim. Sizler tarihi şanlı zaferlerde dolu büyük bir milletin evlatlarısınız. Türkiye’nin en büyük gücü, milletimizin en büyük umudu sizlersiniz. Ülkemizi parlak ideallerine ulaştırmak için çok çalışacağınıza yürekten inanıyorum. Rabbim yolumuzu bahtımızı açık etsin diyorum. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinize umut dolu, huzur ve barış dolu bir gelecek diliyorum. 19 Mayıs Atatürk’ü anma gençlik ve spor bayramınızı tebrik ediyor, sizlerin şahsında ülkemizin tüm gençlerimizin bayramını kutluyorum” açıklamalarında bulundu.

DİKKAT ÇEKEN SOHBET

Programda konuşan Milli Güreşçi Ali Cengiz ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki sohbet de dikkat çekti.

"2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya alıp ülkemizi milletimizi gururlandırmak istiyorum" diyen Ali Cengiz'e Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Olimpiyatı al gel. Tipin de bu işe çok müsait. Hamza ağabeyine bak (Hamza Yerlikaya), boynun kırılmasın ha! Hamza boynunu kırdı, bizi madalyalardan mahrum bıraktı." ifadelerini kullandı.