Ankara'da korku apartmanı: Her gün duvarlar çatlıyor, zemin milim milim kayıyor! "Allah'a emanet oturuyoruz"

Ankara Polatlı'da geçmişte ufak çatlamaların olduğu bir apartmanda, Bala ve Kula merkezli depremleri sonrası zeminde kaymalar ve binada çatlamalar meydana geldi. 6 haneli apartmanda yaşayan vatandaşlar, çatlakların her geçen gün arttığını ve binanın zemininde kayma olduğunu söyledi. Can güvenliklerinin tehlikede olduğunu belirten apartman sakinleri, acil önlem alınması için yetkililere çağrıda bulundu.

Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Şentepe Mahallesi'nde bulunan Ufuk Sitesi'nde yaşayan vatandaşlar, binanın duvarlarında çatlamalar ve zeminde kaymalar olduğunu belirtip, yetkililerden acil önlem alınmasını talep etti.

"KALEMLE ÇİZGİ ÇEKİYORUZ, BİNA SÜREKLİ KAYIYOR"

Evinin duvarlarının her gün milim milim çatladığını vurgulayan Serap İyigün, "Kulu depreminden sonra bayağı hareketlenme oldu. Depremi çok şiddetli hissettik. Daha sonra Bala'da deprem oldu. O günden sonra bütün binaca evimiz çatlamaya başladı. 15 gündür başvurmadığımız yer kalmadı. Sesimizi duyuramıyoruz. Diğer site sakinleri, sanki site içerisinde tek bir binaymışız gibi bizi dışladılar. Devletimize vergimizi düzenli olarak ödüyoruz, eşim 25 yıldır çalışıyor. Her Türk vatandaşının yaptığı şeyleri yapıyoruz. Krediler yüksek. Eşim emekli ama hala çalışıyor. 4 tane çocuğum var. Kiraya çıkacağım, 20 bin TL'den aşağı kira yok. Binayı müteahhide verelim diye düşünüyoruz ama o olmuyor. Arada kaldık. Evimiz elden gidiyor, her gün korkarak yatıyoruz. Gece uykumuz yok. Eşim işaretledi, her gün milim milim artıyor. Kalemle çizgi çekiyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.

"RAPOR İÇİN 200 BİN TL İSTENİYOR"

Binalarındaki sıkıntıya değinen Hüseyin İyigün, "Belediye 'Bizim buna yapacağımız bir şey yok' diyor. Bakanlık bizden 'bu evde oturulur ya da oturulamaz' diye rapor istiyor. O raporu alabilecek gücümüz yok. Sadece vereceği raporun ücreti 150-200 bin TL civarında. Burada emekli maaşıyla idare eden insanlar var. Nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz? Bu parayı toplayamıyoruz. Allah'a emanet oturuyoruz. Bir şekilde devletimizin bize el uzatmasını istiyoruz. Burada 6 haneyiz, nereden baksanız 25-30 kişi var. 25-30 kişi burada her gün diken üstünde. Güzel bir şey değil yani. Rahat değiliz. Elimizde avucumuzda ne varsa biz bu evleri almak için verdik. Daha tamiratını da yapacak bir kuruş paramız yok" açıklamasını yaptı.

"DİKEN ÜSTRÜNDEYİZ"

Evinin duvarları çatladıkça alçı yaptığını ve psikolojilerinin bozulduğunu belirten Mustafa Güngör, "Burada rahat yatamıyoruz. Duvarlarda açılma vardı, hep alçı attım. Dışarıdan geliyor çatlak. Üstte arkadaşlarımın dairesinde de var. Diken üstündeyiz. Yetkililerin bir çare bulması lazım. Sürekli alçılıyorum duvarı, rahat edemiyorum. Çocuklar da korkuyor. Yapacağımız bir şey yok" şeklinde konuştu.

"GECE KORKUDAN UYUYAMIYORUM"

Evinin duvarında büyük bir çatlak oluştuğunu belirten İnşirah Kollu, "Sesi duyar duymaz baktım, kombinin orası yarılmış. 'Allah korusun, herhalde bina yıkılıyor' dedim. Bir ara sarsıldım, başım döner gibi oldu. Çöp dökmeye çıktım, orada düştüm. Yüzüm hep yaraydı. Burada 5 senedir oturuyorum. Gece korkudan uyuyamıyorum. Yapacağım da bir şey yok artık. Ben taşınacağım, toparlanıyorum" ifadelerini kullandı.