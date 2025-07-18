Yazın serinleyeyim derken hastanelik olmayın! Uzman isimden havuz uyarısı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Birsen Bilge, yeterince temizlenmeyen havuz sularının bakteri ve virüsler için üreme alanına dönüşebileceğini belirterek, bu durumun ishalden deri enfeksiyonlarına kadar pek çok hastalığa neden olabileceği uyarısında bulundu.

Yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte serinlemek isteyen birçok kişi çareyi havuzlarda buluyor. Ancak uzmanlar, havuzlarda gizlenen sağlık tehlikelerine karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıyor.

Opr. Dr. Birsen Bilge, özellikle mikrop ve mantar enfeksiyonları konusunda vatandaşları uyardı. Havuzların çevresi, duş alanları ve nemli zeminlerin mantarların yayılması için elverişli alanlar olduğuna dikkat çeken Bilge, "Özellikle çıplak ayakla dolaşmak ayak mantarı gibi enfeksiyonların bulaşmasını kolaylaştırır. Sıcak ve nemli ortamlar mantarların hızla çoğalmasına zemin hazırlar. Ayrıca havuz suyu yeterince dezenfekte edilmediğinde bakteri ve virüsler kolayca çoğalabilir. Bu da ishalden deri enfeksiyonlarına kadar birçok sağlık sorununa yol açabilir" diye konuştu.

"HAVUZLARIN DÜZENLİ OLARAK TEMİZLENMESİ GEREKİR"

Havuz kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlara değinen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Birsen Bilge, "Havuzların düzenli olarak temizlenmesi ve klor ile dezenfekte edilmesi gerekir. PH dengesinin sağlanması da mikropların yayılmasını önler. Havuzdan önce ve sonra mutlaka duş alınmalı, ıslak mayo değiştirilip kuru havlu kullanılmalıdır. Havuz çevresinde çıplak ayakla dolaşmak yerine terlik tercih edilmelidir. Havuz sonrası göz ve kulakların temizlenmesi, enfeksiyon riskini azaltır. Ciltte kaşıntı, döküntü veya kızarıklık gibi belirtiler varsa zaman kaybetmeden bir uzmana başvurulmalıdır" şeklinde konuştu.

Opr. Dr. Bilge, havuzlardan tamamen uzak durmanın gerekmediğini ancak basit hijyen kurallarına dikkat ederek sağlıklı bir tatil geçirmenin mümkün olduğunu belirterek, "Alınacak basit önlemlerle hem kendimizin hem çevremizdekilerin sağlığını koruyabiliriz. Hijyen kurallarına uyarak yazın keyfini doyasıya çıkarabiliriz" ifadelerini kullandı.