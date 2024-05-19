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Milli sporcu Abdullah Öztürk'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği cevap tüm salonu kahkahaya boğdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Recep Tayyip Erdoğan, Masa Tenisi, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Masa Tenisi sporcusu Abdullah Öztürk arasında geçen diyalog renkli anlara sahne oldu. Öztürk'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Masa tenisinde bir beni yenemedi ama tüm dünyayı yendi" sözlerine "Sizi dünya yenemedi ben nasıl yeneyim" şeklinde cevap vermesi tüm salonu kahkahaya boğdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda milli sporcuları ve gençleri kabul etti. Vahdettin Köşkü’nde gerçekleşen programa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türk astronot Tuva Cihangir Atasever, Modern Pentatlon Sporcusu İlke Özyüksel Mihrioğlu ve milli sporcular katıldı.

DİYALOGLAR RENKLİ ANLARA SAHNE OLDU 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programda sporcularla bire bir gerçekleştirdiği diyaloglar renkli anlara sahne oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları’nda altın madalya alan Masa Tenisi sporcusu Abdullah Öztürk ile arasında geçen diyalog tüm salonu kahkahaya boğdu. 

"SİZİ DÜNYA YENEMEDİ BEN NASIL YENEYİM" 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Öztürk için "Abdullah çok farklı bir delikanlı. Masa tenisinde bir beni yenemedi, ama tüm dünyayı yendi" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Öztürk, "Sayın Cumhurbaşkanım sizi dünya yenemedi ben nasıl yeneyim" şeklinde cevap verdi. O anlar salondakileri güldürdü. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I OLİMPİYATA DAVET ETTİ

Öztürk daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Paris Olimpiyat Oyunları'nda yapacağı maçlara davet etti. Milli sporcu, "Sayın Cumhurbaşkanım finale kalırsam final maçımıza gelmenizi çok isterim. Ayrı bir motivasyonla oynarım. Parçalarım yani orayı. Yüzde 100 parçalarım yani." ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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