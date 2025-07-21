Erdoğan'dan LGS iddialarına sert tepki! "Çok büyük terbiyesizlik, açıkça özür dilenmeli"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS'de 719 öğrencinin tam puan alması üzerinden imam hatiplilere yönelik sözlü saldırılara ilişkin konuştu. Erdoğan, başarı sağlayan öğrencilerin hedef alınmasını "ahlaksız iftira kampanyası" olarak nitelendirerek, "Çok büyük terbiyesizlik! Masum çocukların emeklerine kara çalınıyor." dedi. Erdoğan, sınav güvenliğine ilişkin de Türkiye'nin bu konuda dünyaca bilinen bir başarıya sahip olduğunu belirterek, eleştiride bulunanları öğrenci ve ailelerinden özür dilemeye çağırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 719 öğrencinin tam puan almasına ilişkin ortaya atılan asılsız iddialar ve imam hatip liselerine yönelik sözlü saldırılara karşı dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dönüşünde uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Erdoğan, bir gazetecinin "LGS birincileri tartışması sürecine tanık olduk ve bu durum imam hatip liselerine yönelik kasıtlı bir saldırı olarak algılandı. Muhalefetin özellikle imam hatip liselerini sıkça hedef almasının arkasında size göre ne yatıyor?" sorusuna cevap verdi.

"DAHA 12-13 YAŞINDAKİ MASUM YAVRULARIN EMEKLERİNE KARA ÇALINIYOR"

"İmam hatip okullarının akademik başarıları, özellikle fen ve sosyal bilimler alanında giderek artıyor. Bu durum da bazı kesimleri rahatsız etmiş görünüyor." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Günlerdir yürütülen ahlaksız iftira kampanyasının tek bir açıklaması vardır; o da imam hatip düşmanlığıdır. Hakikaten yenilir yutulur bir şey değil. Bir insan bu kadar pişkince yalan söyleyemez. LGS'de bu kadar başarı sağlamış olan bu yavrulara niye hakaret ediyorsun? Şu anda Kartal Anadolu İmam Hatip'te, diğer imam hatiplerde bu kadar başarı grafiği yüksek olan bu yavruları, sen nasıl olur da böyle fotoğraf kareleriyle kalkıp hedef gösterirsin? Çok büyük bir terbiyesizlik. LGS'deki başarı grafiğinin herhangi bir yolsuzlukla izah edilmesi mümkün değil. 'Sağdan soldan destek verilmiş, şu olmuş, bu olmuş' hepsi yalan, hepsi bühtan. Yavrular, bileklerinin hakkıyla, zihinlerinin hakkıyla neticeyi elde etmiş olan çocuklarımız… Ama bakıyorsunuz, daha 12-13 yaşındaki masum yavruların emeklerine kara çalınıyor. Bizim, 'toksik siyaset' derken kastımız tam olarak buydu. Çamur at izi kalsın anlayışı ile siyaset yapılmaz; yapılsa da buna siyaset denmez. Rabbim annelerine, babalarına ve milletimize bağışlasın." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN SINAV GÜVENLİĞİ KONUSUNDA NE KADAR BAŞARILI OLDUĞUNU CÜMLE ALEM BİLİR"

Sınav güvenliği konusuna da değinen Erdoğan, "Biz sınav güvenliği konusunu son derece hassas bir şekilde ele alıyoruz. Türkiye'nin sınav güvenliği konusunda ne kadar başarılı olduğunu cümle alem bilir. Eğer bunların zerre kadar haysiyetleri varsa, tek yapmaları gereken çıkıp sosyal medyadan linç ettirdikleri o masum çocuklardan ve ailelerinden açıkça özür dilemeleridir. Yoksa bunlar müfteri olarak anılmaya devam edecektir." dedi.