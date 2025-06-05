Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Erdoğan'dan 'mutlaka kurtaracağız' mesajı! 'Utanç' anayasası tarih olacak

Erdoğan'dan 'mutlaka kurtaracağız' mesajı! 'Utanç' anayasası tarih olacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Erdoğan&#039;dan &#039;mutlaka kurtaracağız&#039; mesajı! &#039;Utanç&#039; anayasası tarih olacak
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün toplandı. AK Parti Genel Merkezinde yapılan toplantıda iç ve dış politikadaki gündeme dair son gelişmeler masaya yatırıldı. Özellikle eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında yaşanan süreçler ile DEM Parti İmralı Heyeti ile başlatılan “Terörsüz Türkiye” süreci ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Takımı ile süreçlerin vatandaşa yansımasını değerlendirdi.

EMRAH ÖZCAN ANKARA - Siyasi gündem ve muhalefetin gündeme getirdiği sıcak başlıkların geniş yer bulduğu toplantıda, ekonomiden yargıya, eğitimden reforma birçok konu ele alındı. Toplantının ana gündemlerinden birini ise yeni anayasa çalışmaları oluşturdu.

ANAYASA MESAİSİ

Erdoğan, Türkiye’yi darbe anayasası utancından mutlaka kurtaracaklarını söyledi. AK Parti’nin önümüzdeki dönemde izleyeceği yol haritası şekillendirildi. Ana muhalefet partisinin AK Parti’yi hedef alan açıklamalarına yönelik alınması gereken aksiyonlar belirlendi. Güncel siyasetin seçmene olan etkileri ele alındı.

KOMİSYON TOPLANDI

Bu arada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görevlendirdiği anayasa komisyonu dün ilk toplantısını yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Beştepe’de yapılan toplantıda komisyonun çalışma usulleri belirlendi. Yılmaz, teferruatlı görüşmelerin ise bayramdan sonra yapılacağını açıkladı.

Öte yandan toplantıda, Sağlık Politikaları Başkanlığı bir sunum yaparken, AK Parti TBMM grubu Meclis çalışmaları hakkında MYK üyelerini bilgilendirdi. Bunun yanı sıra, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla MYK üyelerinin bayramını tebrik etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kılıçdaroğlu’ndan rövanş hazırlıkları! Kurultay iptal edilirse Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel partiden ihraç edilecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kılıçdaroğlu’ndan rövanş hazırlıkları! Kurultay iptal edilirse Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel partiden ihraç edilecek - GündemEğer... İmamoğlu ve Özel partiden kovulacakCezaevinden tahliyeler başladı! İnfaz düzenlemesi sonrası yeni gelişme - GündemCezaevinden tahliyeler başladı!CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma! Bakan Tunç'tan Akın Gürlek'e yönelik sözlere sert tepki - GündemCHP Genel Başkanı Özel hakkında soruşturma!Suriye'den Avrupa'ya zeytin dalı! "Savaş değil, yeniden inşa istiyoruz" - GündemSuriye'den Avrupa'ya zeytin dalı!"Fatih Keleş itirafçı olabilir, domino taşı devrilir" Fatih Atik'ten "İmamoğlu ve Ongun yalnız kalacak" sözleri - Gündem"O isim de itirafçı olabilir, domino taşı devrilir"Trafikte yeni dönem! Bakan Yerlikaya duyurdu: Bunu yapanlar yandı - GündemTrafikte yeni dönem: Bunu yapanlar yandı!
Sonraki Haber Yükleniyor...