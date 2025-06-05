Erdoğan'dan 'mutlaka kurtaracağız' mesajı! 'Utanç' anayasası tarih olacak

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün toplandı. AK Parti Genel Merkezinde yapılan toplantıda iç ve dış politikadaki gündeme dair son gelişmeler masaya yatırıldı. Özellikle eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında yaşanan süreçler ile DEM Parti İmralı Heyeti ile başlatılan “Terörsüz Türkiye” süreci ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Takımı ile süreçlerin vatandaşa yansımasını değerlendirdi.

EMRAH ÖZCAN ANKARA - Siyasi gündem ve muhalefetin gündeme getirdiği sıcak başlıkların geniş yer bulduğu toplantıda, ekonomiden yargıya, eğitimden reforma birçok konu ele alındı. Toplantının ana gündemlerinden birini ise yeni anayasa çalışmaları oluşturdu.

ANAYASA MESAİSİ

Erdoğan, Türkiye’yi darbe anayasası utancından mutlaka kurtaracaklarını söyledi. AK Parti’nin önümüzdeki dönemde izleyeceği yol haritası şekillendirildi. Ana muhalefet partisinin AK Parti’yi hedef alan açıklamalarına yönelik alınması gereken aksiyonlar belirlendi. Güncel siyasetin seçmene olan etkileri ele alındı.

İlgili Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 kişiyi görevlendirmişti! Anayasa toplantısında tarih netleşti

KOMİSYON TOPLANDI

Bu arada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görevlendirdiği anayasa komisyonu dün ilk toplantısını yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Beştepe’de yapılan toplantıda komisyonun çalışma usulleri belirlendi. Yılmaz, teferruatlı görüşmelerin ise bayramdan sonra yapılacağını açıkladı.

Öte yandan toplantıda, Sağlık Politikaları Başkanlığı bir sunum yaparken, AK Parti TBMM grubu Meclis çalışmaları hakkında MYK üyelerini bilgilendirdi. Bunun yanı sıra, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla MYK üyelerinin bayramını tebrik etti.