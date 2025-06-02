Yeni anayasada söz vatandaşın! Hazırlıklar toplumun bütün kesimlerini kapsayacak şekilde yürütülüyor

Anayasadaki vesayetçi anlayış tasfiye edilecek ve darbe izleri silinecek. AYM’nin devletin tüm organlarının üzerinde olmasının önüne geçilecek. Millî egemenlik baz alınırken, yeni anayasa metni seçkinlerin değil halkın taleplerine göre hazırlanacak. ‘Yargısal aktivizm’ son bulacak, Yüce Divan’a itiraz yolu açılacak.

EMRAH ÖZCAN - Yeni anayasada taslak metin oluşturmayı amaçlayan AK Parti, toplumun bütün kesimlerini kucaklayan bir metin hazırlamayı hedefliyor. Edinilen bilgilere göre, AK Parti, çağın felsefesine uyum sağlayacak ve yargı krizlerinin önüne geçecek sivil bir anayasa taslağı oluşturacak.

Anayasadaki vesayetçi anlayış tasfiye edilecek ve darbe izleri silinecek. AYM’nin olağanüstü güçlü bir konuma getirilerek, anayasal yargıçlar rejimi kurulmak istenmesinin önüne geçilecek.

Yüce Divan yargılamalarıyla ilgili farklı bir usul benimsenecek ve kararlara karşı itiraz yolu açılacak. Bireysel başvurunun kapsamı genişletilecek. ‘Yargısal aktivizm’ son bulacak.

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MÜZAKERE VE KATILIM

Millî egemenlik yerine kurumsal egemenlik baz alınamayacak. ‘Hayır’ diyenlerin bile ‘rızası’ alınacak. Müzakere ve katılım öncelenecek. Seçkinlerin değil halkın taleplerine göre hazırlanacak. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ile gelen istikrar muhafaza edilecek. Belirli sayıda imzayla halkın yasama süreçlerine katılımına imkân tanınabileceği, geri çağırma hakkı ile itiraz edici referanduma, halk vetosuna yer verilecek.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

Halk, yasama süreçlerine katılabilecek. İfade özgürlüğü teminat altına alınacak. Basın, ifade ve düşünce özgürlüğü öncelikli konular arasında yer alacak. Hâkim ve savcılara coğrafi teminat getirilecek. Çalışmalar, Cumhurbaşkanlığı, AK Parti Genel Merkezi ve TBMM olmak üzere üç koldan istişareli bir şekilde yürütülecek. Muhalefet partileri sık sık ziyaret edilecek ve istişare kapıları sonuna kadar açık tutulacak.

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103 MADDE DEĞİŞMEDİ

Öte yandan, ‘1982 Anayasası’nın yürürlükte olan 154 maddesinden 103’ünde ya hiç değişiklik olmadı ya da tali değişiklikler yapıldı. Sadece 51 maddede tümden ya da önemli ölçüde değişiklikler oldu. Yürürlükten kaldırılan 23 maddeyi de dikkate aldığımızda ‘1982 Anayasası’nın sadece 74 maddesine esaslı müdahale yapıldı. 103 maddesi ise ilk kabul edildiğindeki temel yapılarını aynen koruyor.

Uzmanlar anayasal içerik bakımından ileri sürülen ‘1982 Anayasası zaten neredeyse tamamen değişti yeni anayasa hedefi gereksizdir’ görüşünün tam bir ezber olduğunu kaydediyor. Bu yüzden AK Parti, ‘yamalı bohça’ya dönen anayasayı değiştirerek vesayetçi anlayıştan kurtarmak ve demokratik meşruiyeti güçlendirmek istiyor.