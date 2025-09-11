Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Erkek arkadaşının şifresini görüp hesabına 780 bin TL geçirdi! Koşa koşa kuyumcuya gitmiş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gündem Haberleri

Erzincan'da erkek arkadaşının mobil bankacılık şifresini gören genç kadın, ilk fırsatta arkadaşının hesabından kendisine 780 bin TL gönderdi. Parayla kuyumcudan kendine bilezik alan kadın, dolandırılan şahsın şikayeti sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erzincan merkez Başbağlar Mahallesi'nde 25 Ağustos'ta Yusuf F. ve arkadaşı Taha A., kız arkadaşları olan Esranur Ö. ve G. isimli kızlarla birlikte, sabah saat 07.00 sıralarında Geçit Mahallesi'nde bulunan tekel bayisinden alkol aldılar.

ÖDEME YAPARKEN ŞİFRESİNİ GÖRMÜŞ

Ödemeyi cep telefonundan QR kod ile yapan Yusuf F.'nin mobil bankacılık şifresini kız arkadaşı Esranur Ö. gördü. 4 arkadaş ardından Başbağlar Mahallesi'ndeki bir eve giderek alkol aldılar. Bu sırada telefonun masada olduğunu gören Esranur Ö., Yusuf F.'nin mobil bankacılık sistemine girerek hesapta olan 782 bin 707 liranın 780 bin lirasını kendi hesabına aktardı.

Erkek arkadaşının şifresini görüp hesabına 780 bin TL geçirdi! Koşa koşa kuyumcuya gitmiş - 1. Resim

KUYUMCUYA GİDİP BİLEZİK ALMIŞ

Saat 09.30 sıralarında evden çıkarak arkadaşlarını da Şehir Stadyumu yakınlarına bırakan Yusuf F., işiyle alakalı mobil bankacılık hesabına girdiğinde 780 bin liranın Esranur Ö.'nün IBAN numarasına aktarıldığını gördü. Esranur Ö., ise bu arada bir kuyumcuya giderek 102 bin 500 lira tutarında iki adet bilezik aldı. O anlar ise kuyumcunun güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın emniyet güçlerine bildirilmesinin ardından polis ekipleri Esranur Ö.'yü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Esranur Ö.'nün banka hesabına ise bloke konuldu.

Esranur Ö.'nün 13 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıkarken, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

