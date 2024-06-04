Erzincan Valiliği statta Filistin bayrağıyla ilgili yaşanan olay hakkında soruşturma başlattı

Erzincan'da oynanan bir maçı tribünden takip eden taraftar, Filistin bayrağı açmak isteyince ortam gerildi. Stat yetkilileri taraftara engel olurken Valilik olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Erzincan Valiliği, A Milli Kadın Futbol Takımı ile Azerbaycan arasında 31 Mayıs'ta oynanan 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup üçüncü maçında statta Filistin bayrağıyla ilgili yaşanan olay hakkında idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Maç esnasında tribündeki bir taraftar Filistin bayrağı açmak istemiş ancak stat görevlileri tarafından engellenmişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Valilikten yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi: "31 Mayıs'ta Erzincan 13 Şubat Şehir Stadyumu'nda Türkiye ile Azerbaycan A Milli Kadın Futbol Takımları arasında oynanan 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi futbol maçında, Filistin bayrağıyla ilgili yaşanılan olayın tüm detaylarıyla araştırılması için Valiliğimizce idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."