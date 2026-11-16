Erzurum'un Pasinler ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem!

Erzurum'un Pasinler ilçesinde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3,6 olarak açıklarken, Kandilli Rasathanesi ise 3,7 olarak açıkladı.

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Türkiye’de artçı depremler meydana gelmeye devam ederken, sabah saatlerinde Erzurum’un Pasinler ilçesinde bir deprem meydana geldi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi meydana gelen depremin büyüklüğünü farklı açıkladı. AFAD tarafından yapılan açıklamada saat 06:01’deki depremin merkez üssü Pasinler olarak belirtildi. Depremin büyüklüğü 3,6 olarak belirtilirken, depremin derinliği ise 7 kilometre olarak açıklandı.

KANDİLLİ 3,7 DEDİ

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Kuçuktuy- Pasinler olarak belirtti. Kandilli depremin büyüklüğünü 3,7 derinliğini ise 2.9 kilometre olarak açıkladı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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