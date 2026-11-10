Adana'da deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Adana'nın Kozan ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre, 10 Kasım 2026 Salı günü saat 06.42'de kaydedilen depremin derinliği 13,24 kilometre olarak ölçüldü.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana'nın Kozan ilçesinde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 10 Kasım 2026 Salı günü saat 06.42'de Kozan merkezli 3,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

ADANA DEPREMİNİN DERİNLİĞİ AÇIKLANDI

AFAD verilerine göre depremin yerin 13,24 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Depremin ardından herhangi bir hasar veya olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama paylaşılmadı.

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