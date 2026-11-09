Adana'daki deprem sonrası fay zonuna işaret etti: Üretim mekanizması olabilir

Adana'da merkez üssü Kozan ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin son verileri bildirdi. Sarsıntının ardından bölgedeki fay hattına ve hareketlenmeye dikkat çeken Prof. Dr. Osman Bektaş, "4,6 büyüklüğündeki deprem batıdaki fay zonunun farklı bir deformasyon ve deprem üretim mekanizmasına sahip olabileceğini gösterir" dedi. Dr. Ramazan Demirtaş ise, deprem sonrası anormal bir durum olmadığını belirtti.

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Adana'nın Kozan ilçesinde saat 15.28'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kozan olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 15,35 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

"ARDIŞIK BÜYÜK KIRILMA"

Deprem sonrası değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Osman Bektaş, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Kahramanaraş Bloku'nun batısındaki fay zonunun M4–M5 büyüklüğünde depremler üretmeye devam ettiğini dile getirdi.

Bektaş zona dair, "Birbirine paralel, kısa fay segmentlerinden oluşan bu zon, gerilimi zamana yayarak ve parçalı biçimde boşaltıyor olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Bloğun doğusunda M7.8, kuzeyinde M7.5 üreten saatler içindeki ardışık büyük kırılma davranışının, batıda şu ana kadar gözlemlenmediğini söyleyen Bektaş, "Bugünkü 4,6 büyüklüğündeki deprem batıdaki fay zonunun farklı bir deformasyon ve deprem üretim mekanizmasına sahip olabileceğini gösterir" sözlerini kullandı.

"ANORMAL BİR DURUM YOK"

Dr. Ramazan Demirtaş ise depremin 5 Kasım 2026'daki depmlerde olduğu gibi Türkiye Diri Fay Haritasında olmayan kısa bir kırık üzerinde gerçekleştiğini vurgulayarak "Anormal bir durum yok" dedi.

VATANDAŞLAR SOKAĞA KOŞTU

Kozan ilçesinde saat 15.28'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlardan bazıları dışarı çıktı.

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OLUMSUZ BİR DURUM TESPİT EDİLMEDİ

AFAD, depremin ardından bölgede arama tarama çalışmalarının devam ettiğini vurgulayarak, henüz olumsuz bir duruma rastlanmadığını bildirdi.

Yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

Adana ilimizin Kozan ilçesinde saat 15.28’de meydana gelen ve Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Mersin, Niğde illerimizde hissedilen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.

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