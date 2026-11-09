Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Yaşam

Adana'daki deprem sonrası fay zonuna işaret etti: Üretim mekanizması olabilir

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Adana'daki deprem sonrası fay zonuna işaret etti: Üretim mekanizması olabilir
Başlık ResmiAdana'daki deprem sonrası fay zonuna işaret etti: Üretim mekanizması olabilir

Adana'da merkez üssü Kozan ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin son verileri bildirdi. Sarsıntının ardından bölgedeki fay hattına ve hareketlenmeye dikkat çeken Prof. Dr. Osman Bektaş, "4,6 büyüklüğündeki deprem batıdaki fay zonunun farklı bir deformasyon ve deprem üretim mekanizmasına sahip olabileceğini gösterir" dedi. Dr. Ramazan Demirtaş ise, deprem sonrası anormal bir durum olmadığını belirtti.

Kaydet
|
Sezer Doğru
SEZER DOĞRU

Adana'nın Kozan ilçesinde saat 15.28'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kozan olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 15,35 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

"ARDIŞIK BÜYÜK KIRILMA"

Deprem sonrası değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Osman Bektaş, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Kahramanaraş Bloku'nun batısındaki fay zonunun M4–M5 büyüklüğünde depremler üretmeye devam ettiğini dile getirdi.

Bektaş zona dair, "Birbirine paralel, kısa fay segmentlerinden oluşan bu zon, gerilimi zamana yayarak ve parçalı biçimde boşaltıyor olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Bloğun doğusunda M7.8, kuzeyinde M7.5 üreten saatler içindeki ardışık büyük kırılma davranışının, batıda şu ana kadar gözlemlenmediğini söyleyen Bektaş, "Bugünkü 4,6 büyüklüğündeki deprem batıdaki fay zonunun farklı bir deformasyon ve deprem üretim mekanizmasına sahip olabileceğini gösterir" sözlerini kullandı.

"ANORMAL BİR DURUM YOK"

Dr. Ramazan Demirtaş ise depremin 5 Kasım 2026'daki depmlerde olduğu gibi Türkiye Diri Fay Haritasında olmayan kısa bir kırık üzerinde gerçekleştiğini vurgulayarak "Anormal bir durum yok" dedi.

VATANDAŞLAR SOKAĞA KOŞTU

Kozan ilçesinde saat 15.28'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlardan bazıları dışarı çıktı.

Adana'daki deprem sonrası fay zonuna işaret etti: Üretim mekanizması olabilir
Başlık ResmiAdana'daki deprem sonrası fay zonuna işaret etti: Üretim mekanizması olabilir

OLUMSUZ BİR DURUM TESPİT EDİLMEDİ

AFAD, depremin ardından bölgede arama tarama çalışmalarının devam ettiğini vurgulayarak, henüz olumsuz bir duruma rastlanmadığını bildirdi.

Yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

Adana ilimizin Kozan ilçesinde saat 15.28’de meydana gelen ve Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Mersin, Niğde illerimizde hissedilen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.

Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Yaşam
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.