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Yaşam

Son 1 haftada 7 sarsıntı! Uzman isim ‘Deprem kümesine yakın konumda’ diyerek uyardı: 7’lik deprem üretmiş

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Son 1 haftada 7 sarsıntı! Uzman isim ‘Deprem kümesine yakın konumda’ diyerek uyardı: 7’lik deprem üretmiş
Başlık ResmiSon 1 haftada 7 sarsıntı! Uzman isim ‘Deprem kümesine yakın konumda’ diyerek uyardı: 7’lik deprem üretmiş "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Ege Denizi’nde son bir haftada meydana gelen 7 deprem sonrasında uyaran Prof. Dr. Osman Bektaş, deprem kümesinin büyümeye devam ettiğini söyledi. Bektaş “Deprem aktivitesi şimdi Dinar'da M4,1 depremiyle dikkat çekiyor. Dinar, 1970'ten bu yana M6–7 büyüklüğünde depremler üretmiş Uşak Deprem Kümesine yakın bir konumda” diyerek bölgesel gerilimin geniş bir alana yayılabileceğini işaret etti.

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Esma Karayel
ESMA KARAYEL

Fay hareketliliğinin devam ettiği Türkiye’de Ege Denizi’nde son bir haftada 7 deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre depremlerin en küçüğü 3,5 olarak ölçülürken, en büyüğü ise 4,7 olarak kayıtlara geçti. Derinliği genel itibariyle 7 kilometrede seyreden depremler sonrasında gözler yeniden Ege Denizi’ne çevrildi.

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Daha önce Girit Bindirme Kuşağı ile Batı Anadolu arasındaki transfer zonlarına işaret ederek buradaki deformasyonun Uşak, Denizli ve Afyon yönüne doğru kayıyor olabileceğini ifade eden Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, yeni bir açıklama daha yaptı.

Son 1 haftada 7 sarsıntı! Uzman isim ‘Deprem kümesine yakın konumda’ diyerek uyardı: 7’lik deprem üretmiş
Başlık ResmiSon 1 haftada 7 sarsıntı! Uzman isim ‘Deprem kümesine yakın konumda’ diyerek uyardı: 7’lik deprem üretmiş

“7’LİK DEPREM ÜRETEN YERE YAKIN”

Sosyal medya hesabından bir harita paylaşan Bektaş, “Ege'den Uşak deprem kümesine stres aktarımı” başlığı altında şöyle uyardı:

Haftalardır Ege Denizi'nden kuzeye doğru izlediğimiz deprem aktivitesi, şimdi Dinar'da M4,1 depremiyle dikkat çekiyor. Dinar, 1970'ten bu yana M6–7 büyüklüğünde depremler üretmiş Uşak Deprem Kümesine yakın bir konumda. Bu tablo, Ege'deki aktif fayların birbirinden bağımsız olmadığını, bölgesel gerilme değişimlerinin geniş bir alanda etkili olabileceğini düşündürüyor.

Son 1 haftada 7 sarsıntı! Uzman isim ‘Deprem kümesine yakın konumda’ diyerek uyardı: 7’lik deprem üretmiş
Başlık ResmiSon 1 haftada 7 sarsıntı! Uzman isim ‘Deprem kümesine yakın konumda’ diyerek uyardı: 7’lik deprem üretmiş

“DEPREM KÜMESİ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR”

“Deprem aktivitesi tek bir fayda değil, genişleyen bir fay sisteminde izlenmeli” diye vurgulayan Bektaş, deprem kümesinin büyümeye devam ettiğini belirtti.

Bektaş, geçtiğimiz hafta Ege Denizi’nde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrasında ise “Deprem, 1912 Şarköy M7,4 kırığının batıya (Saros'a) ve doğuya (İstanbul'a) gerilme transferini bir kez daha öne çıkardı! Bu nedenle, Orta Marmara segmentini doğrudan tetikleyen yeni bir yükleme mekanizması sunmaz” diyerek uyarmıştı.

Son 1 haftada 7 sarsıntı! Uzman isim ‘Deprem kümesine yakın konumda’ diyerek uyardı: 7’lik deprem üretmiş
Başlık ResmiSon 1 haftada 7 sarsıntı! Uzman isim ‘Deprem kümesine yakın konumda’ diyerek uyardı: 7’lik deprem üretmiş

AFAD verilerine göre son bir haftada Ege Denizi'nde meydana gelen depremler şöyle;

TarihSaatBüyüklükDerinlik (km)YerEnlemBoylam
2026-11-0317:23:56 TSİ3.5 (Ml)7 kmEge Denizi36.58817 N25.66083 E
2026-10-3104:01:50 TSİ4.2 (Mw)7 kmEge Denizi39.64817 N24.00283 E
2026-10-3116:15:51 TSİ3.7 (Ml)8.83 kmEge Denizi39.66233 N23.758 E
2026-10-3100:43:02 TSİ3.5 (Ml)7 kmEge Denizi39.62483 N23.99717 E
2026-10-3013:44:52 TSİ4.7 (Mw)7 kmEge Denizi39.66717 N23.86617 E
2026-10-3014:00:45 TSİ3.8 (Ml)3.7 kmEge Denizi39.61933 N24.19383 E
2026-10-3015:05:04 TSİ3.7 (Ml)6.7 kmEge Denizi39.69717 N23.29467 E
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