Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ege Denizi'nde peş peşe 4.7 ve 3.8 büyüklüğünde depremler meydana geldiğini duyurdu. Korkutan sarsıntıların ardından açıklamalarda bulunan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, İstanbul'u işaret ederek çarpıcı ifadeler kullandı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD verilerine göre deprem saat 13:44'te yaşandı.

Sarsıntının 7 kilometre derinlikte yaşandığı bildirildi.

Osman Bektaş, İstanbul'u işaret etti: Ege'deki peş peşe depremler ne anlama geliyor?

BİR DEPREM DAHA YAŞANDI

AFAD, ilk sarsıntının ardından saat 14:00'te 3.8 büyüklüğünde ikinci bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu.

İkinci deprem yerin 3.7 kilometre derinliğinde oluştu.

İSTANBUL'U İŞARET ETTİ

Depremlerin ardından açıklamalarda bulunan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, İstanbul'u işaret ederek çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Bektaş, deprem bölgesinin haritasını sosyal medya hesabından paylaşarak, dikkat çeken analizlere yer verdi.

Osman Bektaş, İstanbul'u işaret etti: Ege'deki peş peşe depremler ne anlama geliyor?

"Bugünkü deprem ne anlama geliyor" başlıklı paylaşımında şu sözleri kullandı:

"Deprem, 1912 Şarköy M7,4 kırığının batıya (Saros'a) ve doğuya (İstanbul'a) gerilme transferini bir kez daha öne çıkardı!

Bu nedenle, Orta Marmara segmentini doğrudan tetikleyen yeni bir yükleme mekanizması sunmaz!"

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