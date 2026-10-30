Kapadokya’da 3 kişinin hayatını kaybettiği faciayı değerlendiren Prof. Dr. Osman Bektaş, 2026 yılında 520 bin kişi ile ziyaretçi rekoru kıran bir başka turizm yeri için uyardı. “Göreme Trabzon Sümela için bir uyarıdır” diyerek uyaran Bektaş, acil önlem alınması gerektiğini ifade etti.

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Dünyaca ünlü turizm merkezi Kapadokya’da, Göreme Açık Hava Müzesi civarında peribacasından kopan kaya parçalarının düşmesi sonucu yaşanan faciada 3 kişi ölmüş, 5 kişi ise yaralanmıştı. Nevşehir genelinde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen olaya ilişkin de soruşturma başlatılmıştı.

Yürekleri sızlatan facia sonrasında gözler, bölgedeki risklere çevrildi. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Göreme’deki riskin bir başka ünlü turizm merkezi için de devam ettiğini işaret etti.

Kapadokya’daki facia sonrası ‘Göreme uyarı’ dedi, 2026’da ziyaretçi rekoru kıran adresi işaret etti

"GÖREME BİR UYARI"

Bektaş “Göreme Trabzon Sümela (Meryem Ana) için bir uyarıdır” dedi.

Kapadokya’daki facia sonrası ‘Göreme uyarı’ dedi, 2026’da ziyaretçi rekoru kıran adresi işaret etti

“BENZER RİSKLER TAŞIR”

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bektaş şunları söyledi:

​Kapadokya Göreme’de peri bacasının çökmesiyle yaşadığımız acı kayıp, hassas ve dik yamaçlardaki kaya düşmesi riskini bir kez daha acı bir şekilde hatırlattı. Göreme’deki tüf yapılar ile Sümela Manastırı’nı çevreleyen dik, çatlaklı magmatık kaya kütleleri jeolojik ve geoteknik açıdan benzer riskler taşır.

Kapadokya’daki facia sonrası ‘Göreme uyarı’ dedi, 2026’da ziyaretçi rekoru kıran adresi işaret etti

“ACİL ÖNLEM ALINMALI”

Acil önlem alınması gerektiğini belirten Bektaş, ​Sümela yamaçlarındaki çelik ağ ve kaya bariyerlerinin periyodik denetiminin yapılması, InSAR ve LiDAR (lazer tarama) sistemleriyle mikron düzeyinde yamaç deformasyonunun izlenmesi için çağrı yaptı.

Kapadokya’daki facia sonrası ‘Göreme uyarı’ dedi, 2026’da ziyaretçi rekoru kıran adresi işaret etti

FACİAYI NASIL DEĞERLENDİRDİ?

Bektaş, Kapadokya’da yaşanan faciayı ise şöyle değerlendirdi:

Kapadokya’nın hassas tüf kayaçları ve üzerindeki ağır şapkalar; aşırı yağışlar, donma-çözülme ve derin çatlak gelişimiyle ani blok düşmelerine açık hale geliyor. Erozyon doğal bir süreçtir; ancak insan hayatını korumak bilimsel müdahale gerektirir. Özellikle yoğun ziyaretçi alanlarında uydu (InSAR) ve drone ile sürekli mikron düzeyinde deformasyon izleme, çatlak genişleme analizi ve kütle hareketi risk haritaları, riskli noktalarda acil güvenlik koridorları şarttır.

2026 REKORU KIRMIŞTI

Öte yandan Trabzon'un Maçka ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin önemli tarihi turizm merkezleri arasında yer alan Sümela Manastırı, 2026 yılında ziyaretçi rekoru kırmıştı. Tarihi yapıyı 15 Eylül itibarıyla 520 bin kişinin ziyaret ettiği açıklanmıştı. Bu rakamın manastırın bugüne kadar ulaştığı en yüksek ziyaretçi sayısı olduğu belirtilmişti.

Kapadokya’daki facia sonrası ‘Göreme uyarı’ dedi, 2026’da ziyaretçi rekoru kıran adresi işaret etti

NE OLMUŞTU?

Nevşehir'in Göreme beldesinde Göreme Açık Hava Müzesi civarında etkili olan sağanak nedeniyle peribacasından kopan kaya parçaları faciaya yol açtı. Kaya parçalarının altında kalan 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.

Osman Bektaş

Enkazda yürütülen çalışmalarda ulaşılan cesetlerin Fatih Eray Tuna (31) ve eşi Begüm Çetinkaya Tuna (31) ile Fransız uyruklu Cynthia Francine Marie Madeleine Houpert'e (37) ait olduğu belirlendi. Yaralanan 4 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. Hayatını kaybeden Fatih Eray Tuna'nın, Sakarya'da yayın yapan yerel haber kuruluşunun imtiyaz sahibi olduğu, Tuna çiftinin temmuz ayında evlendiği öğrenildi.

Kapadokya’daki facia sonrası ‘Göreme uyarı’ dedi, 2026’da ziyaretçi rekoru kıran adresi işaret etti

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Gürlek “Meydana gelen peribacası çökmesine ilişkin Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedilikle soruşturma başlatılmış, 1 Cumhuriyet başsavcıvekilimiz ve 2 Cumhuriyet savcımız görevlendirilmiştir" dedi.

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