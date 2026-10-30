Kapadokya’da 3 kişinin ölümüne neden olan faciaya ilişkin soruşturma sürerken, facianın yaşandığı kayanın önceki görüntüsü ortaya çıktı. Bölgenin eski ve yeni dron görüntüleri arasındaki fark dikkat çekerken, büyük kaya parçalarının çevreye yayıldığı ve zeminde geniş bir enkaz alanının oluştuğu görüldü.

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Kapadokya'nın dünyaca ünlü peribacalarının bulunduğu Göreme Açık Hava Müzesi girişine yakın noktada dün saat 15.15 sıralarında, aşırı yağışın ardından bir peribacasından kopan dev kaya parçaları çevreye düşmüştü. Yaşanan faciada 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralanmıştı.

ÖNCEKİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Facianın yaşandığı kayanın önceki görüntüsü ortaya çıktı. Önceki görüntülerde bütünlüğünü koruyan doğal kaya oluşumlarının yer aldığı bölgede, olay sonrasında büyük kaya parçalarının çevreye yayıldığı ve zeminde geniş bir enkaz alanının oluştuğu görüldü.

Facia sonrası büyük fark! Kapadokya’da 3 kişiye mezar olan peribacasının önceki görüntüsü ortaya çıktı

ESKİ VE YENİ ARASINDA FARK

Kaya düşmesi faciasının ardından bölgenin eski ve yeni dron görüntüleri arasındaki fark dikkat çekti. Olay öncesinde doğal yapısıyla dikkat çeken bölgenin, kaya kütlelerinin koparak düşmesinin ardından değişen görüntüsü havadan kaydedildi.

Facia sonrası büyük fark! Kapadokya’da 3 kişiye mezar olan peribacasının önceki görüntüsü ortaya çıktı

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, ekiplerin çalışmaları ve incelemeleri devam ediyor.

Facia sonrası büyük fark! Kapadokya’da 3 kişiye mezar olan peribacasının önceki görüntüsü ortaya çıktı

NE OLMUŞTU?

Nevşehir'in Göreme beldesinde Göreme Açık Hava Müzesi civarında etkili olan sağanak nedeniyle peribacasından kopan kaya parçaları faciaya yol açtı. Kaya parçalarının altında kalan 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.

Facia sonrası büyük fark! Kapadokya’da 3 kişiye mezar olan peribacasının önceki görüntüsü ortaya çıktı

Enkazında yürütülen çalışmalarda ulaşılan cesetlerin Fatih Eray Tuna (31) ve eşi Begüm Çetinkaya Tuna (31) ile Fransız uyruklu Cynthia Francine Marie Madeleine Houpert'e (37) ait olduğu belirlendi. Yaralanan 4 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. Hayatını kaybeden Fatih Eray Tuna'nın, Sakarya'da yayın yapan yerel haber kuruluşunun imtiyaz sahibi olduğu, Tuna çiftinin temmuz ayında evlendiği öğrenildi.

Facia sonrası büyük fark! Kapadokya’da 3 kişiye mezar olan peribacasının önceki görüntüsü ortaya çıktı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Gürlek “Meydana gelen peribacası çökmesine ilişkin Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedilikle soruşturma başlatılmış, 1 Cumhuriyet başsavcıvekilimiz ve 2 Cumhuriyet savcımız görevlendirilmiştir" dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Nevşehir Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSINevşehir

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