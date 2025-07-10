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Esaretten kurtuldu, tarihi anlara şahitlik etti! Ayasofya Cami 5. yılında

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Esaretten kurtuldu, tarihi anlara şahitlik etti! Ayasofya Cami 5. yılında
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

10 Temmuz 2020 yılında Cumhurbaşkanı kararnamesi ile tekrar cami olarak açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 5. yılı geride bıraktı. Esaretten kurtuluşun 5 yıllık döneminde tarihi ana şahitlik eden ulu mabet sosyal medyanın da gündemine girdi. Peki nasıl olmuştu? Kısaca bakalım...

İstanbul'un fethinden sonra cami olarak kullanılan ve 1934'te alınan Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülen Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması için Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin yayımlanmasının üzerinden 5 yıl geçti.

Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. padişahı Sultan II. Mehmed'in 29 Mayıs 1453'te İstanbul'u fethiyle 916 yıl kilise olarak hizmet veren Ayasofya, kılıç hakkı olarak camiye dönüştürüldü.

Fetihle birlikte "Fatih" ünvanını alan Fatih Sultan Mehmed, fetihten sonraki ilk cuma namazını 1 Haziran 1453'te Ayasofya'da kıldı.

Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılması ve yerine Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla Ayasofya'nın tarihi de değişti.

Bakanlar Kurulunun 24 Kasım 1934 tarih ve 7/1589 sayılı kararıyla ibadete kapatılarak müze yapıldı.

Esaretten kurtuldu, tarihi anlara şahitlik etti! Ayasofya Camii 5. yılında - 1. Resim

4 YIL SÜREN DAVA KARARA BAĞLANDI

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, 86 yıl müze olarak hizmet veren Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine yönelik Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle 2016'da Danıştaya dava açtı.

Söz konusu dava 10 Temmuz 2020'de karara bağlanırken, Danıştay 10. Dairesi Ayasofya'nın müze statüsünü belirleyen 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını oy birliğiyle iptal etti.

Danıştayın kararı, Ayasofya Meydanı'nda toplanan vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

Aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni imzaladı.

AYASOFYA CAMİ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINA DEVREDİLDİ

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle birlikte Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilmesine ve cami olarak hizmet vermesine karar verildi. Söz konusu karar, Resmi Gazete'nin aynı gün yayımlanan mükerrer sayısında yer aldı.

Esaretten kurtuldu, tarihi anlara şahitlik etti! Ayasofya Camii 5. yılında - 2. Resim

TBMM Başkanvekili Celal Adan, Meclis Genel Kurulu'nda, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı'nı okudu. Kararı, milletvekilleri uzun süre ayakta alkışladı.

Kararnamenin yayımlanmasının ardından "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" veya "Ayasofya-i Kebir Camii" olarak ifade edilen cami, 86 yıl aradan sonra 24 Temmuz 2020'de kılınan cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı.

Namaza, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.

Esaretten kurtuldu, tarihi anlara şahitlik etti! Ayasofya Camii 5. yılında - 3. Resim
Tarihi Ayasofya Cami kararnamesi
Kaynak: Anadolu Ajansı

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