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Eski AK Partili vekil ölümden döndü! Eşinin kullandığı araç bariyerlere çarptı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Eski AK Partili vekil ölümden döndü! Eşinin kullandığı araç bariyerlere çarptı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Eski AK Parti İzmir Milletvekili İlknur Denizli ile eşi Afyonkarahisar'da trafik kazası geçirdi. Yaralı çift hastaneye kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yavuz Denizli (61) idaresindeki 35 YD 015 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Gömü beldesi yakınlarında bariyerlere çarptı.

ESKİ VEKİL DE YARALANDI

Kazada sürücü ile otomobildeki Eski AK Parti İzmir Milletvekili İlknur Denizli (61) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Eski AK Partili vekil ölümden döndü! Eşinin kullandığı araç bariyerlere çarptı - 1. Resim

Ambulansla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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