Eski belediye başkanı cadde ortasında öldürülmüştü! Kavganın kan donduran görüntüleri çıktı

Dün Rize'de Tunca beldesi eski Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz'in vurularak hayatını kaybettiği kavganın başlangıç görüntüleri ortaya çıktı. Son yolculuğuna uğurlanan Aytemiz'in şahıslar tarafından önce market içinde darbedildiği görülüyor.

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Dün Merkez Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında, Ardeşen ilçesine bağlı eski Tunca Belde Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz'in (56), bir markette olduğu sırada H.K. ve ağabeyi H.K. bir anda işletmeye girerek Aytemiz'e saldırmaya başladı.

MARKETTE BAŞLAYIP SOKAKTA DEVAM ETMİŞLER

Olayda H.K. belinden çıkardığı silahı eski başkan Aytemiz'e doğrulttu. Gittikçe büyüyen kavga ardından caddeye taşınarak silahlı kavgaya dönüştü. H.K. isimli şahıs belinden çıkardığı silah ile eski Belediye Başkanı Naci Aytemiz'e ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılan Aytemiz bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

GÖZALTILAR VAR

Kavganın çıkış anları ise bir marketin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Silahlı kavgada omuzundan yaralanan ağabey H.K. ile 2 kişi daha gözaltına alındı.

DEFNEDİLDİ

Aytemiz bugün Ardeşen Merkez Camii'nde öğle namazının hemen ardından kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Ardeşen Kaymakamı Ferhat Altay'ın yanı sıra ilçe belediye başkanları, belde belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.