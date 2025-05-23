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Eski Çalışma Bakanı'nın oğlu Çaka Kul hayatını kaybetti!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Eski Çalışma Bakanı&#039;nın oğlu Çaka Kul hayatını kaybetti!
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Emin Kul'un oğlu Çaka Kul geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti. Çaka Kul ünlü isimlerin avukatlığını yapıyordu...

1996 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yapan Anavatan Partili (ANAP) Emin Kul’un oğlu Çaka Kul, Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında vefat etti. 

BÜYÜKADA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Ekol TV'de yer alan habere göre Çaka Kul'un cenazesi cumartesi günü Büyükada'da defnedilecek.

Eski Çalışma Bakanı'nın oğlu Çaka Kul hayatını kaybetti! - 1. Resim

ÇAKA KUL KİMDİR?

2002 yılında Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans eğitimini bitiren Çaka Kul, 20212 yılında Bilgi Üniversitesi’nde Ekonomi Hukuku alanında Yüksek Lisans yaptı. Çaka Kul, İngilizce ve Almanca da biliyordu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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