Eskişehir'in simgelerinden biri haline gelen "Dedikoducu Kadınlar" heykeli, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısına uğradı. Heykelin yanı sıra çevresindeki banklar da tahrip edilirken, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi saldırıya tepki gösterdi. Kentin en çok fotoğraf çekilen noktalarından biri olan heykelin hikayesi de yeniden gündeme geldi.

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Eskişehir'in İsmet İnönü 1 Caddesi'nde bulunan ve yıllardır kentin simgeleri arasında gösterilen "Dedikoducu Kadınlar" heykeline zarar verildi.

Kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından gerçekleştirilen saldırıda heykelin yanı sıra çevresindeki banklar da kırıldı.

Olayın ardından sorumluların tespit edilmesi için bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.

Eskişehirin simgesi Dedikoducu Kadınlar heykeline saldırı

BELEDİYEDEN TEPKİ: BU KENT HEPİMİZİN

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırının gece saatlerinde gerçekleştiğini belirterek olayı kınadı.

Belediyenin açıklamasında, "Bir sanat eserine, bir banka zarar vermek, bu kentte yaşayan herkesin hakkına ve emeğine saygısızlıktır" ifadeleri kullanıldı.

Sorumluların belirlenmesi için güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiğini bildiren belediye, olayın takipçisi olacağını duyurdu.

'DEDİKODUCU KADINLAR' HEYKELİNİN HİKAYESİ

Eskişehir'de günlük yaşamı konu alan sokak heykellerinden biri olan "Dedikoducu Kadınlar", bir bankta oturarak sohbet eden iki kadın figüründen oluşuyor.

Kadınlardan birinin başı örtülü, diğerinin ise açık. Heykelin altında yer alan "Tatlı şeydir" ifadesi, eserin gündelik hayattaki sohbet ve dedikodu kültürünü mizahi bir dille ele aldığını gösteriyor.

Yıllar içinde Eskişehirlilerin ve turistlerin fotoğraf çektirdiği noktalardan biri haline gelen heykel, yalnızca seyredilen bir sanat eseri olmaktan çıkarak kent yaşamının parçasına dönüştü.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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