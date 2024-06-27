Ev basıp kurşun yağdırdılar: Baba ölü kızı yaralı

Erzurum'da evlerinin bahçesinde husumetlileri tarafından silahlı saldırıya uğrayan baba öldü, kızı yaralandı. 2 saldırgan ise dere yatağında yakalandı.

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İlçeye bağlı kırsaldaki Gündüz Mahallesi'ndeki ikametlerinin bahçesinde bulunan baba F.Y. (46) ve kızı Ş.E.Y. (18), arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli oldukları M.S.Y. (59) ve Ö.Y'nin (23) silahlı saldırısına uğradı.

BABA HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Karaçoban Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan baba F.Y. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunmayan Ş.E.Y. ise müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

DERE YATAĞINDA YAKALANDILAR

Olayın faillerini yakalamak amacıyla çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli M.S.Y. ve Ö.Y'yi arazide gizlendikleri dere yatağında yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin Karaçoban İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri devam ediyor. Ekiplerce yapılan aramada, olayda kullandığı değerlendirilen 1 tabanca ve 40 fişek ele geçirildi.