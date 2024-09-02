Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Ev sahibi, kiracısı olan polise saldırınca silahla vuruldu

Ev sahibi, kiracısı olan polise saldırınca silahla vuruldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ev sahibi, kiracısı olan polise saldırınca silahla vuruldu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir polis memuru, daha önce aralarında husumet bulunan ve kendisine saldıran ev sahibini silahla vurdu.

Tuzla’da aralarında husumet bulunan polis memuru ile ev sahibi bina girişinde karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Polis memuru, kendisine küfür ederek saldıran ev sahibine silahla ateş ederek bacağından yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Silivri'de şüphelilerin açtığı ateşte yaralanan polis memuru kaldırıldığı hastanede şehit oldu

Olay, Tuzla’da Mimar Sinan Mahallesi’nde dün saat 10.55 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Pendik Koruma Büro Amirliğinde görevli polis memuru K.K. ile, aralarında husumet bulunan ev sahibi A.D. bina girişinde karşılaştı. A.D., karşı kaşıya geldiği K.K.’ya küfür ederek saldırmaya başladı. Polis memuru K.K. çantasından çıkardığı beylik tabancası ile kendisini korumak amacıyla ateş ederek A.D.’yi sol bacağından yaraladı. Yaralı şahıs olay yerine intikal eden 112 ekiplerince Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesine götürüldü. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayı gerçekleştiren K. K., Şifa Şehit Fadıl Şişman Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Polisin olay yerinde yaptığı çalışmada 1 adet boş mermi kovanı bulundu.

Öte yandan, polis memurunun kendisine saldıran kişiyi yaraladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Narin Güran'ın muhtar amcası tutuklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Narin Güran'ın muhtar amcası tutuklandı - GündemNarin Güran'ın muhtar amcası tutuklandıYargıtay Savcısı Necip Cem İşçimen’e yumruk atan saldırgan tutuklandı - GündemMahkeme saldırgan hakkında kararını verdiBaşörtülü olduğu için TSYD tesisine alınmayan öğretmenden suç duyurusu - GündemTürkiye'nin konuştuğu öğretmenden suç duyurusuNiğde’de acı olay: Barajda bulunan iki cesedin kimliği belli oldu - GündemNiğde’de acı olay: Barajda bulunan iki cesedin kimliği belli olduEylem hazırlığındayken etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlikleri tespit edildi - GündemÖldürülen teröristlerin DNA sonuçları belli olduDışişleri Bakanı Hakan Fidan Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü - GündemHakan Fidan'dan Gazze diplomasisi
Sonraki Haber Yükleniyor...