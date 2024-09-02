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Samsun'da korkunç olay! 75 yaşındaki eşini keserle öldürdü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Samsun&#039;da korkunç olay! 75 yaşındaki eşini keserle öldürdü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'un çarşamba ilçesinde kan donduran olay yaşandı. Alzheimer hastası olduğu iddia edilen bir adam 75 yaşındaki eşini keserle öldürdü.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesi Ali Fuat Başgil Mahallesi'nde ikamet eden ve Alzheimer hastası olduğu iddia edilen 77 yaşındaki O.Y, eline aldığı keserle 75 yaşındaki eşi N.Y.'nin kafasına vurarak ağır yaraladı. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi. N.Y.'nin cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

O.Y. isimli koca gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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