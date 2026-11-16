Eve tamir için gelen usta, banyoya gizli kamera taktı! Rezilliğini itiraf etti

Antalya’da tamir için gittiği evin banyosunun tavanına delik açıp görüntü kaydı alan cep telefonu yerleştiren usta, ailenin dikkati sayesinde yakalandı. Suçunu itiraf eden şahıs tutuklandı.

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Antalya'nın Manavgat ilçesi Emek Mahallesi’nde bir apartmanda oturan aile, önceki gün dairenin banyosunun asma tavanından su geldiğini gördü.

USTAYI, EV SAHİBİ YÖNLENDİRMİŞ

Durumun bildirildiği evin sahipleri tamirat için daireye ailenin tanımadığı bir tesisat ustası yönlendirdi. Tesisatçı öğlen saatlerinde daireye gelerek onarım işlemini yaptıktan sonra ayrıldı.

TAVANDAKİ DELİKTEN ŞÜPHELENDİLER

Tesisat ustasının ayrılmasının ardından banyoyu kullanmak isteyen aile, asma tavanda daha önce bulunmayan bir delik fark etti. Tavanın içini kontrol eden aile, asma tavan içerisine görüntü kaydı alacak şekilde yerleştirilmiş bir cep telefonu buldu.

İTİRAF ETTİ, TUTUKLANDI

Bunun üzerine polis merkezine giderek şikayetçi olurken, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri dairede oranım işlemini yapan tesisatçı A.K. ile görüştü. Emniyetteki ifadesinde ilk önce telefonu nereye koyduğunu hatırlamadığını söyleyen A.K., daha sonra banyodaki asma tavana delik açtığını, cep telefonunu da kamerası banyo içerisini gösterecek ve görüntü kaydı yapacak şekilde yerleştirdiğini belirtti. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'Cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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