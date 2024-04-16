Evi soyulan kadın, hayatının şokunu yaşadı: Hırsız da böyle mi yapar?

Aksaray'da bayram ziyaretine giden ailenin evine giren hırsızlar, binlerce liralık ziynet eşyası ve 200 bin liralık elektronik eşyayı çalıp çalamadıklarını ise paramparça etti. Ev sahibi manzara karşısında 'Hırsız da böyle mi yapar?' diyerek sitem etti.

Aksaray'daki bir hırsızlık vakası bu kadarı da olmaz dedirtti. Aratol Mahallesi'nde 3 katlı bir apartmanda meydana gelen olayda, akrabalarına bayram ziyaretine giden Mehmet Özay ve ailesi bir süre sonra geldikleri evlerinde hayatının şokunu yaşadı.

Kapıyı açıp evlerine giren aile adeta savaş alanına dönmüş evdeki manzara karşısında şok oldu. Evi soyulan kadın evin durumunu cep telefonu ile kayıt altına almaya başladı.

EVİN ALTINI ÜSTÜNE GETİRDİ

Ev sahibi kadın, paramparça gördüğü eşyaları karşısında “Hırsız da böyle mi yapar?” diye sitem etti. Aile ziyaretteyken eve giren 4 hırsız evin adeta altını üstüne getirerek 300 bin liralık ziynet eşyası ile televizyon, telefon, tost makinesi, çaydanlık, bisiklet, elektrikli süpürge gibi 200 bin liralık elektronik malzemeyi çaldı. Ardından eve zarar veren hırsızlar bulaşık makinesi, ankastre ev aletleri, dolaplar ve kalorifer peteği gibi birçok eşyayı kırdı.

4 ŞÜPHELİ KISKIVRAK YAKALANDI

Aile, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatarak şüphelilerin peşine düştü.

Yapılan çalışmalar ve güvenlik kameraları incelemesinde kısa sürede kamyonetle kaçan şahısları ve kimliklerini tespit eden polis ekipleri bir ikamete düzenlediği operasyonda 4 şüpheliyi de kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler M.Ç. (44), C.Ç. (42), O.B. (36) ve M.S. (25) sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Şüpheliler, ifadelerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.