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Evine gelen misafiri katletti, savunması 'pes' dedirtti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İnegöl, Bıçaklama, Cinayet, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da evine gelen arkadaşını 7 bıçak darbesi ile katleden Sedat Keskin'in ilk ifadesi ortaya çıktı: Bıçağı sağa sola salladım. Öldüğünü sonradan öğrendim...

Olay, gece saat 04.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan bir evde yaşandı. Emre Kacır (24), arkadaşı Sedat Keskin'in (44) evine gitti. Sohbet sırasında şahıslar arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Evine gelen misafiri katletti, savunması 'pes' dedirtti - 1. Resim

KANLAR İÇİNDE CADDEYE ÇIKTI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sedat Keskin, elindeki bıçakla arkadaşını defalarca bıçakladı. Kanlar içinde kalan Emre Kacır can havliyle caddeye çıktığı anda yere yığıldı. Yoldan geçen bir vatandaş yerde gördüğü yaralıyı 112’ye bildirdi. Ağır yaralanan genç olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Evine gelen misafiri katletti, savunması 'pes' dedirtti - 2. Resim

7 BIÇAK DARBESİ ALAN GENÇ CANINDAN OLDU

Vücudunun 7 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan genç, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi Sedat Keskin polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

CİNAYETİ BÖYLE İTİRAF ETTİ

İfadesinde "Alacağım vardı, istedim. Vermeyeceğini söyledi ve bana hakaret etti. Ben de bir anlık öfkeyle elimdeki bıçağı sağa sola salladım. Öldüğünü sonradan öğrendim" dediği öğrenilen şüpheli, adliyeye sevk edildi. Sedat Keskin, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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