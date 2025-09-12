Eylül ayında kar sürprizi! Kış bir anda geldi, her yer beyaza büründü
Güncelleme:
Eylül ayının ilk günlerinde sıcaklıklar hızla düştü, birçok kentte mevsim normallerinin altını gördü. Erzurum'da ise mevsimin ilk karı yağdı.
Türkiye'nin en soğuk illerinin başında gelen Erzurum'da, eylül ayı ile birlikte sıcaklıklarda keskin bir düşüş yaşandı. Yağışların etkisini hissettirmeye başladığı kentte, mevsimin ilk karı da yağdı.
ÇOBANLARA KAR SÜRPRİZİ
Yaklaşık 3 bin 100 rakıma sahip olan Yedigöller’de hayvanlarını otlatan çobanlar kar sürprizi ile karşılaştılar. O anlar, çobanlar tarafından cep telefonları ile kayıt altına alındı.
Karın aniden bastırması, hayvanların da şaşırmasına neden oldu.
BUZUL GÖLLERİNİ İÇERİYOR
Yedigöller, Erzurum ilinin İspir ilçesi ve Rize ilinin İkizdere ilçesinde bulunan buzul göllerini içeriyor. Kaçkar Dağlarının güney batısında Verçenik Dağları üzerinde 3 bin 100 m yükseklikte bulunuyor.
