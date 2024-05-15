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Fabrikada skandal! Kadın işçilerin soyunma kabinine kamera koymuşlar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Fabrikada skandal! Kadın işçilerin soyunma kabinine kamera koymuşlar
Kocaeli, Fabrika, Kadın Işçi, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikasında kadın işçilerin soyunma kabininde kamera bulundu. İşçilerin ifadesi üzerine fabrikanın güvenlik amiri, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kocaeli'de otomobil parçaları üreten bir fabrikada bir kadın işçi kıyafetlerini giyip - çıkardığı soyunma kabininde bulunan karton kutudan ışık yayıldığını fark etti. Kadın çalışan incelediği kutunun içinde bir cihaz buldu.

Kadın çalışan konuyu fabrika yönetimine iletince, polis ekipleri fabrikaya geldi. Polis ekiplerinin yaptıkları incelemede, cihazın kayıt almak için kullanılan kamera olduğu belirlendi.

Ekipler fabrikanın kadın soyunma kabininde incelemelerde bulundu. Diğer kadın çalışanlar ile fabrika yöneticilerinin ifadelerine başvuruldu.

İfadeler doğrultusunda fabrikanın güvenlik amiri A.T. Gölcük’teki evinde gözaltına alındı. A.T.'nin çalıştığı güvenlik firması tarafından işine son verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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