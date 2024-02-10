Faciaya ramak kala! Bir anda çöktü, kimse ne olduğunu anlamadı

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı 10 Şubat 2024 20:27 - Güncelleme: 10 Şubat 2024 20:33 - Güncelleme:

Balıkesir, Haber

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, pazar yerinin yanındaki kaldırım henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çökmeyle beraber 3 metre derinliğinde, 10 metre genişliğinde çukur oluştu. Çökme anında kimsenin olmaması olası bir faciayı önlemiş oldu.