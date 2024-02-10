Faciaya ramak kala! Bir anda çöktü, kimse ne olduğunu anlamadı
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, pazar yerinin yanındaki kaldırım henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çökmeyle beraber 3 metre derinliğinde, 10 metre genişliğinde çukur oluştu. Çökme anında kimsenin olmaması olası bir faciayı önlemiş oldu.
Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı İhsaniye Mahallesi'nde bulunan kapalı pazar yeri ve yaşam alanının yanındaki yolun kaldırım tarafında çökme meydana geldi.
Çökmeyle beraber 3 metre derinliğinde, 10 metre genişliğinde çukur oluştu.
KİMSENİN OLMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ
Cumartesi günleri kurulan pazar sebebiyle bölgede yoğun yaya trafiği olmasına rağmen çökme anında buradan hiç kimsenin geçmemesi olası kazaları önledi.
Bandırma Belediyesi ekipleri yol etrafına bariyer çekerek önlem aldı.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı