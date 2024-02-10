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    • Faciaya ramak kala! Bir anda çöktü, kimse ne olduğunu anlamadı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Faciaya ramak kala! Bir anda çöktü, kimse ne olduğunu anlamadı
    Balıkesir, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, pazar yerinin yanındaki kaldırım henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çökmeyle beraber 3 metre derinliğinde, 10 metre genişliğinde çukur oluştu. Çökme anında kimsenin olmaması olası bir faciayı önlemiş oldu.

    Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı İhsaniye Mahallesi'nde bulunan kapalı pazar yeri ve yaşam alanının yanındaki yolun kaldırım tarafında çökme meydana geldi.

    Çökmeyle beraber 3 metre derinliğinde, 10 metre genişliğinde çukur oluştu.

    Faciaya ramak kala! Bir anda çöktü, kimse ne olduğunu anlamadı

    KİMSENİN OLMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ

    Cumartesi günleri kurulan pazar sebebiyle bölgede yoğun yaya trafiği olmasına rağmen çökme anında buradan hiç kimsenin geçmemesi olası kazaları önledi.

    Bandırma Belediyesi ekipleri yol etrafına bariyer çekerek önlem aldı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Balıkesir
    Haberler > Gündem > Faciaya ramak kala! Bir anda çöktü, kimse ne olduğunu anlamadı
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