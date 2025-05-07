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Fahrettin Altun'un acı günü...

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un amcası 87 yaşında hayatını kaybetti. Nurettin Altun, Artvin'de toprağa verildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un amcası Nurettin Altun'un (87) cenazesi, Artvin'de toprağa verildi.

Nurettin Altun için Şavşat ilçesine bağlı Oba köyünde düzenlenen cenaze törenine, Fahrettin Altun ve aile fertlerinin yanı sıra Vali Vekili Berker Çırak, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın, Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Jandarma Komutanı Mehmet Çelik, İl Müftüsü Mesut Harmancı ve vatandaşlar katıldı.

Fahrettin Altun'un acı günü... - 1. Resim

Cenaze, namazın ardından aynı köydeki aile mezarlığında toprağa verildi.

ALTUN'DAN DUYGU DOLU VEDA

Fahrettin Altun ve yakınları, defin işleminin ardından taziyeleri kabul etti.

Fahrettin Altun'un acı günü... - 2. Resim

Altun, acı günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek, "Amcam çok iyi bir insandı. Hep hayır üretti, güzel evlatlar yetiştirdi. Hepimizin üzerinde çok emeği var. Fakat Rabb'imin dediği olur. Hepimiz, her canlı gibi ölümü tadacağız. Amcam da gerçek mekanına gitti. Mekanı cennet olsun." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Semra Öztürk 7 Mayıs 2025 16:04

mekanı cennet olsun

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