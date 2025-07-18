'Faladdin' ve 'Binnaz'ın tutuklu sahibinden ilginç ifade! Aylık kazancını da açıkladı

Fal bakma uygulamaları üzerinden bilişim sistemi kurarak suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına çıkardığı iddiasıyla tutuklanan Sertaç Taşdelen'in nöbetçi hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde, "Falcılıkla, muskacılıkla, üfürükçülükle, hocalıkla alakam yoktur. Ben falcılara inanmam" diyen Taşdelen, aylık gelirini de açıkladı.

Fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritası gibi birçok alanda hizmet veren ve fal bakma uygulamaları 'Faladdin' ve 'Binnaz'ın sahibi Sertaç Taşdelen hakkında bilişim sistemi kurarak suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına çıkardığı iddiasıyla yürütülen soruşturma devam ediyor.

İFADESİNE ULAŞILDI

Soruşturma kapsamında dün 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklanan Taşdelen'in Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadesine ulaşıldı.

Sertaç Taşdelen

AYLIK GELİRİNİ AÇIKLADI

Şüpheli Taşdelen kimlik tespitinde aylık gelirinin ortalama 150 bin lira olduğunu söyledi. Taşdelen ifadesinde ise şunları söyledi: