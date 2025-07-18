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'Faladdin' ve 'Binnaz'ın tutuklu sahibinden ilginç ifade! Aylık kazancını da açıkladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Fal, Astroloji, Teknoloji, Suç, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Fal bakma uygulamaları üzerinden bilişim sistemi kurarak suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına çıkardığı iddiasıyla tutuklanan Sertaç Taşdelen'in nöbetçi hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde, "Falcılıkla, muskacılıkla, üfürükçülükle, hocalıkla alakam yoktur. Ben falcılara inanmam" diyen Taşdelen, aylık gelirini de açıkladı.

Fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritası gibi birçok alanda hizmet veren ve fal bakma uygulamaları 'Faladdin' ve 'Binnaz'ın sahibi Sertaç Taşdelen hakkında bilişim sistemi kurarak suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına çıkardığı iddiasıyla yürütülen soruşturma devam ediyor.

İFADESİNE ULAŞILDI

Soruşturma kapsamında dün 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklanan Taşdelen'in Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadesine ulaşıldı.

'Faladdin'in tutuklu sahibinden ilginç ifade! Aylık kazancını da açıkladı - 1. Resim
Sertaç Taşdelen

AYLIK GELİRİNİ AÇIKLADI

Şüpheli Taşdelen kimlik tespitinde aylık gelirinin ortalama 150 bin lira olduğunu söyledi. Taşdelen ifadesinde ise şunları söyledi:

"FALCILIKLA ALAKAM YOK"

"Ben Türkiye'ye para girişi sağlamış, istihdam sağlamış teknoloji girişimcisiyim. Bizler yapay zekanın da kullanıldığı uygulamalar üretiyoruz. Falcılıkla, muskacılıkla, üfürükçülükle, hocalıkla alakam yoktur. Daha önce de böyle bir soruşturma geçirdim ama sonucunda takipsizlik aldım. Ben falcılara inanmam, yurt dışında bir çok yerde konuşmalar yaptım. Ben vatanseverim, kaçmak gibi bir hayalim olsaydı buraya gelmezdim. Uygulamalarımız 120 ülkede kullanılıyor ve ülkemize döviz girişi sağlıyorum. Yüksek bir mal varlığı sahibi değilim. Ben bir kanaat önderi olmak istiyorum. Adaletin mutlak gücüne saygı duyuyorum"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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