Fark etmeyip üzerine bastığı yılan yaşlı kadının sonu oldu!

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 3 Haziran 2024 08:56 - Güncelleme: 3 Haziran 2024 09:33 - Güncelleme:

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Artvin'de bahçesinde çalışan 75 yaşındaki Gülsahin Çakmak, fark etmeden üzerine bastığı yılan tarafından sokuldu. Durumu fark eden komşuları tarafından hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı.