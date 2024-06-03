Fark etmeyip üzerine bastığı yılan yaşlı kadının sonu oldu!
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Artvin'de bahçesinde çalışan 75 yaşındaki Gülsahin Çakmak, fark etmeden üzerine bastığı yılan tarafından sokuldu. Durumu fark eden komşuları tarafından hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı.
Acı olay Yusufeli ilçesine bağlı Sebzeciler köyünde yaşandı. 75 yaşındaki Gülsahin Çakmak, bahçesinde çalışırken üzerine bastığı yılan tarafından ısırıldı.
KOMŞULARI FARK ETTİ
Komşuları, durumu fark eder etmez hemen yaşlı kadını Yusufeli Devlet Hastanesine götürdü.
KURTARILAMADI
İlk müdahalenin ardından Çakmak, Artvin Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşlı kadın kurtarılamadı.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı