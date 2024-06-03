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Fark etmeyip üzerine bastığı yılan yaşlı kadının sonu oldu!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Fark etmeyip üzerine bastığı yılan yaşlı kadının sonu oldu!

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Artvin'de bahçesinde çalışan 75 yaşındaki Gülsahin Çakmak, fark etmeden üzerine bastığı yılan tarafından sokuldu. Durumu fark eden komşuları tarafından hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı.

Acı olay Yusufeli ilçesine bağlı Sebzeciler köyünde yaşandı. 75 yaşındaki Gülsahin Çakmak, bahçesinde çalışırken üzerine bastığı yılan tarafından ısırıldı.

KOMŞULARI FARK ETTİ

Komşuları, durumu fark eder etmez hemen yaşlı kadını Yusufeli Devlet Hastanesine götürdü.

Fark etmeyip üzerine bastığı yılan yaşlı kadının sonu oldu! - 1. Resim

KURTARILAMADI

İlk müdahalenin ardından Çakmak, Artvin Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşlı kadın kurtarılamadı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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