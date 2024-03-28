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Haberler > Gündem > Fatih Erbakan İstanbul adayını geri çekmek için 3 şart sıraladı

Fatih Erbakan İstanbul adayını geri çekmek için 3 şart sıraladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fatih Erbakan İstanbul adayını geri çekmek için 3 şart sıraladı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçime günler kala İstanbul adayını geri çekmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 şart sundu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin aksine yerel seçimlerde kendi adaylarını çıkaran ve Cumhur İttifakı'ndan ayrılan Yeniden Refah Partisi, bu sebeple eleştirilerin hedefinde yer aldı.

ŞARTLARINI TEK TEK SAYDI

Bugün partisinin Hatay mitinginde konuşan Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na oy kaybettirme amacı taşıdıkları iddialarına cevap verdi. Şartlarının belli olduğunu söyleyen Erbakan, "İktidar İsrail'le ticareti sonlandırdığını ilan etsin, İsrail'e ihracatı kestiğini ilan etsin, Malatya'da İsrail'i korumak için kurulan Kürecik Radar Üssü'nü kapattığını ilan etsin ve emekli maaşını 20 bin TL'ye çıkardığını ilan etsin. İşte o zaman biz İstanbul adayımızı çekmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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