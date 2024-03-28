Yeniden Refah'ta toplu istifa! Seçime 3 gün kala AK Parti'ye geçtiler

Seçime günler kala Yeniden Refah Partisi'nin önceki dönem Ankara İl Başkanı ve beraberindekiler AK Parti'ye geçti. Şanlıurfa'da ise il ve ilçe teşkilatında görevli 39 kişi istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

Yerel seçime günler kala siyasi arenada hareketlilik hız kesmeden devam etti. Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer almayarak kendi ayalarıyla seçime katılma kararı alan Yeniden Refah Partisi'nde istifalar peş peşe geldi.

AK PARTİ'YE GEÇTİLER

Yeniden Refah Partisi'nin Ankara il ve ilçe teşkilatlarında yönetici olarak görev yapan 22 kişi, AK Parti'ye katıldı. Önceki dönem Ankara il başkanı İsmail Baykal ile Çankaya, Altındağ, Akyurt, Çamlıdere, Elmadağ, Etimesgut, Kahramankazan, Mamak, Yenimahalle, Polatlı önceki dönem ilçe başkanları ve bazı partililerin rozetleri düzenlenen törenle takıldı. AK Parti'ye katılan isimlerin rozetlerini Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Genel Sekreter Fatih Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok taktı.

İŞTE AK PARTİ'YE KATILAN İSİMLER

Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti’ye katılanlar tam liste şöyle:

- Ankara İl Başkanı İsmail Baykal

- Ankara İl Siyasi İşler Başkanı- İl Başkan Yardımcısı Haki Güner

- Genel Merkez Eğitim Başkan Yardımcısı Şevket Alakoç

- Genel Merkez Engelliler Koordinasyon Başkan Yardımcı Bülent Akıllı

- Çankaya İlçe Başkanı Muhammed Emre Aktaş

- Altındağ İlçe Başkanı Aydın Ünsal

- Akyurt İlçe Başkanı Muharrem Çukurtarla

- Çamlıdere İlçe Başkanı Ali Ersoy

- Elmadağ İlçe Başkanı Şener Akın

- Etimesgut İlçe Teşkilatı Yönetimi

- Haymana İlçe Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Aysı

- Kahramankazan İlçe Başkanı Özgür Özdemir

- Kızılcahamam İlçe Başkanvekili Fatih Demirelli

- Mamak İlçe Başkanı Ercan Çetin

- Yenimahalle İlçe Başkanı Aytaç Kılıç

- Polatlı İlçe Başkanı Muzaffer Öztürk

- Ankara İl Teşkilat Başkanı Hüsnü Murat Bilen

- Ankara İl Başkan Yardımcısı Abdullah Akar

- Ankara İl Başkan Yardımcısı Saffet Özen

- Ankara İl Başkan Yardımcısı Uğur Doğan

- Ankara İl Başkan Yardımcısı Fatih Demir

- Ankara il Başkan Yardımcısı Kemal Kara

- Ankara İl Başkan Yardımcısı Memiş Toprak

BİR İSTİFA DEPREMİ DE ŞANLIURFA'DAN

TRT Haber'in haberine göre; Şanlıurfa teşkilatından istifa edenler oldu. Yeniden Refah Partisi il yönetim kurulu üyeleri ile ilçe koordinatörlerinin de yer aldığı grup topluca AK Parti'ye geçti.

Yeniden Refah Partisi'nden istifa edip AK Parti'ye katılanların rozetlerini, 31 Mart seçimleri için yeniden aday gösterilen AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül taktı.

Yeniden Refah Partisi'nden 'milli görüş çizgisinden uzaklaştığı' gerekçesi ile istifa eden İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu da AK Parti'ye katılmıştı.

Pamukçu'ya rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük İstanbul Mitinginde takmıştı.