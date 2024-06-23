Fatih'te yol kenarına park edilen araç denize düştü
Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Fatih Ayvansaray Caddesi üzerinde sürücüsünün yol kenarına park ettiği otomobil denize düştü. Otomobilin içerisinde kimsenin olmadığı öğrenilirken, bölgeye ekipler sevk edildi.
Haliç'te Murat G. isimli vatandaş, otomobilini sahilde park etmek istedi.
Sürücüsünün manevra yaparken direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Haliç'e düştü.
ÖLÜMLE BURUN BURUNA
Sürücü, son anda kendisini araçtan dışarıya attı, ihbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi.
Ekiplerin denize düşen otomobili çıkarmak için başlattığı çalışma devam ediyor.
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı