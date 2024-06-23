Fatih'te yol kenarına park edilen araç denize düştü

Fatih Ayvansaray Caddesi üzerinde sürücüsünün yol kenarına park ettiği otomobil denize düştü. Otomobilin içerisinde kimsenin olmadığı öğrenilirken, bölgeye ekipler sevk edildi.

Haliç'te Murat G. isimli vatandaş, otomobilini sahilde park etmek istedi.

Sürücüsünün manevra yaparken direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Haliç'e düştü.

ÖLÜMLE BURUN BURUNA

Sürücü, son anda kendisini araçtan dışarıya attı, ihbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi.

Ekiplerin denize düşen otomobili çıkarmak için başlattığı çalışma devam ediyor.