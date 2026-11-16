Hatay’da iş yeri yaptırmak isteyen Münir Çalıcı, beton firmasının yalananı ortaya çıkardı, mahkemeyi kazandı ama yaklaşık 1 milyon 200 bin TL zarara girdi. Çalıcı “Mahkemenin yaptığı değerlendirmede 680 bin TL'lik beton ve demir gideri dikkate alındı. Dört aydır bu sorunla mücadele ediyoruz. Beton firmalarına karşı güvenimiz sarsıldı” dedi.

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30 yılı aşkın süre Suudi Arabistan’da tır tamirciliği yapan Münir Çalıcı, memleketi Hatay’a döndü. Hatay’ın Defne ilçesi Koçören Mahallesi’nde bulunan arsasına iki iş yeri yaptırmak istedi.

C30 DEDİLER, TAHLİLDE BAŞKA ÇIKTI

Çalıcı, bölgede faaliyet gösteren beton firmasıyla anlaşarak deprem korkusuyla C30 kalitesinde beton dökümü için ödeme yaptı ve faturasını aldı. Çalıcı, , firma dışında başka bir merkezde tahlil yaptırdı.

Faturada C30 olarak belirtilen betonun C20 kalitesinde olduğunu öğrenince de hukuki süreç başlattı.

Faturada başka mahkemede başka sonuç! Milyonluk temele yıkım kararı, hayali yarım kaldı

TEMEL İÇİN YIKIM KARARI

Hatay 1.Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada bilir kişi raporunda beton kalitesinin C25 olduğu tespit edildi. Firmanın döktüğü beton kalitesinde usulsüzlük olduğunu tespit eden mahkeme, firmanın C25 beton dökerek yaptığı temelin yıkılmasına karar verdi.

Faturada başka mahkemede başka sonuç! Milyonluk temele yıkım kararı, hayali yarım kaldı

1 MİLYONDAN FAZLA PARA HARCADI

Temel yapımı için yaklaşık 1 milyon 200 bin TL harcama yapan Çalıcı’ya, mahkemenin kesinleşen kararında; beton, demir ve işçilik giderleri için 680 bin TL ödenmesine hükmedildi. Kararda yer almayan masraflarının karşılanması için itirazlarını sürdüren Çalıcı, beton firmalarına karşı güvenlerinin kalmadığını söyledi.

Faturada başka mahkemede başka sonuç! Milyonluk temele yıkım kararı, hayali yarım kaldı

Hukuki mücadeleyi kazanan Çalıcı, şöyle konuştu:

Yaklaşık dört ay önce beton firmasından beton aldık. C30 olarak sipariş ettiğimiz betonun C18 çıktığını öğrendik. Bunun üzerine hukuki süreç başlattık. Savcılık ve mahkeme sürecinde incelemeler yapıldı, alınan numuneler mahkeme kararıyla değerlendirildi ve C25 sonucu çıktı. Buna da itiraz ettik. Geçen hafta lehimize karar çıktı ancak zararımızın tamamının karşılanmadığını düşünüyoruz. Mahkemenin yaptığı hesaplamada yalnızca beton ve demir giderleri dikkate alındı. Elektrik, drenaj boruları, su tesisatı, temel hafriyatının kaldırılması ve yeniden yapılması gibi masraflarımız hesaba katılmadı. Bu nedenle itirazlarımız devam ediyor.

Faturada başka mahkemede başka sonuç! Milyonluk temele yıkım kararı, hayali yarım kaldı

“TEMEL 2 METRE SUYLA DOLMUŞTU”

Şu ana kadar zararının yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olduğunu belirten Çalıcı “Mahkemenin yaptığı değerlendirmede ise yaklaşık 680 bin TL'lik beton ve demir gideri dikkate alındı. Diğer masraflarımızın da karşılanması için itirazlarımızı sürdürüyoruz. Şimdi mevcut temeli kaldırıp yeniden inşaat çalışmalarına başlayacağız. Temelimiz yaklaşık 2 metre suyla dolmuştu. Üç dört gündür suyu tahliye etmekle uğraşıyordum. Dört aydır bu sorunla mücadele ediyoruz. Beton firmalarına karşı güvenimiz sarsıldı” dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Hatay Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIHatay

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