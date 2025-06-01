Festivalde gerginlik! TRT spikeri tepkisini "Bozkurt işareti" yaparak gösterdi

Ankara'da düzenlenen Esaretten Cesarete Film Festivali ödül töreni sırasında, ödül alan yönetmen Ecre Begüm Bayrak, sahnede yaptığı konuşmada İmamoğlu protestolarında tutuklananlar ile DHKP-C destekçisi Grup Yorum'u andı. Programın sunuculuğunu yapan TRT spikeri Oya Eren Özkan ise "Siyasi mesaj vermeyelim" diyerek Bayrak'ın konuşmasına müdahale etti. Fuayede ise Özkan, Bayrak ve beraberindekilere 'Bozkurt işareti' yaparak tepkisini ortaya koydu.

Ankara’da düzenlenen Esaretten Cesarete Film Festivali'nin ödül töreninde, sahnede yaşanan gerginlik, festivale damga vurdu.

Ödül alan yönetmen Ecre Begüm Bayrak, yaptığı konuşmada İmamoğlu protestoları sırasında tutuklananları ve DHKP-C ile bağlantılı olduğu bilinen Grup Yorum'u andı.

Festivalin sunuculuğunu üstlenen TRT spikeri Oya Eren Özkan, Bayrak’ın konuşmasına sahnede müdahale ederek “Siyasi mesaj vermeyelim.” uyarısında bulundu. Bu müdahale salonun bir bölümünden destek alırken, bir kısmında ise tepkiyle karşılandı.

BOZKURT İŞARETİ YAPTI

Gerginlik törenin ardından fuaye alanına da taşındı. İddialara göre Oya Eren Özkan, Bayrak ve yanındakilere tepki göstermek amacıyla "Bozkurt işareti" yaptı. Olay, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, festival yönetiminden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

"TAZMİNAT PARALARINI MEHMETÇİK VAKFI'NA BAĞIŞLAYACAĞIM"

Yaşananlara ilişkin X'teki sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özkan, "Açacağım hakaret davalarının ardından gelen tazminat paralarını Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım. Tüm terörist, aşağılık soysuz vatansızlara duyurulur..." dedi.

"HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIZ"

Özkan'ın avukatı Begüm Ece Pazarcı da, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Müvekkilim Oya Eren, sunuculuğunu yaptığı bir ödül töreninde, sahnede Türk gençliğini DHKP-C'li teröristler üzerinden marjinalleştirmeye çalışan gruplara güzellemeler yapılması sonrası “siyasi mesajlar vermeyelim” diyerek sahneden inmiş, vatansever her vatandaşının yapacağı gibi bu açıklamalara karşı demokratik tepkisini göstermiştir. Yaşanan hadise sonrası meseleyi bambaşka şekilde yansıtarak taraflı haber yapan başta Halk Tv ve Oda TV’ye ve bu haberler üzerine linç kampanyası başlatan Twitter hesaplarına karşı gerekli hukuki yollara başvuracağız."

"GÖSTERİLEN TEPKİ, SAHTE YURTSEVERLER İÇİNDİR"

Öte yandan Özkan'ın eşi Alparslan Özkan da, eşine destek çıkarak "Sevgili eşim Oya; demokratik hak ve tepkilerini İstiklal Marşı'yla haykıran, Türkiye Devleti'nin anayasal temellerini korumak ve kollamak için yaşayan hiçbir öğrenci için tepki göstermemiştir. Gösterilen tepki, Türk gençliğini DHKP-C'li teröristler üzerinden marjinalleştirmeye çalışan sahte yurtseverler içindir." paylaşımını yaptı.