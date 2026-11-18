Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, son üç ayda FETÖ ile bağlantılı olduğu belirlenen 1072 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Duran, kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen hesapların kullanıcıları hakkında da inceleme başlatıldığını duyurdu.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, FETÖ’nün dijital platformlar üstünden yaptığı dezenformasyon ve algı operasyonlarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü kaydederek, bu çerçevede sosyal medyada bazı hesaplara erişim engeli getirildiğini belirtti. Duran, konu ile alakalı yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızın koordinasyonunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızla iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalar kapsamında kamuoyunu yanıltmaya ve toplumsal güveni zedelemeye yönelik dezenformasyon faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen FETÖ iltisaklı bin 72 sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmiştir. Söz konusu hesapların kullanıcıları hakkında da inceleme başlatılmıştır. Son üç ayda ulaşılan bu rakam, terör örgütlerinin dijital mecraları propaganda, manipülasyon ve psikolojik harekât aracı olarak kullanma girişimlerine karşı yürüttüğümüz mücadelenin somut göstergelerinden biridir.

FETÖ bağlantılı 1072 sosyal medya hesabına erişim engeli! Kullanıcılarına inceleme başlatıldı

"MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Dijital alanı bir dezenformasyon ve istismar sahasına dönüştürmek isteyen hiçbir yapıya müsamaha gösterilmeyecektir. Hakikati çarpıtarak milletimizin iradesini hedef alan, toplumsal huzuru zedelemeye çalışan ve millî güvenliğimizi tehdit eden her türlü faaliyete karşı ilgili kurumlarımızla eş güdüm içerisinde hukuk çerçevesinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Hakikat mücadelesinden taviz vermeden, milletimizin doğru bilgiye erişimini korumaya devam edeceğiz."

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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