387 isim için yeni karar: Danıştay göreve iade etti, HSK inceleme başlattı

HSK, Danıştay tarafından göreve iade kararı verilen FETÖ irtibatlı 387 isim hakkında yeni inceleme başlattı.

Danıştay, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) "FETÖ irtibat ve iltisakı" gerekçesiyle meslekten ihraç ettiği hakim ve savcılardan 435 ile ilgili işlemin iptaline karar verildiğini duyurmuştu.

HSK da olaylı kararın ardından göreve iade kararı verilen FETÖ irtibatlı 387 isim hakkında yeni inceleme başlattı.

NE OLMUŞTU?

Danıştay Başkanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yargı yoluna başvuru imkanının getirildiği 2017'den bugüne kadar Danıştay 5. Dairesi'nde 5 bin 112 dava açıldığını daire tarafından yıllara sari şekilde verilen kararlara karşı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nezdinde temyiz başvurusunda bulunulabildiği vurgulanmıştı.

Bu kapsamda Danıştay 5. Dairesince 3 bin 799 davanın reddine, 435 davada ise işlemin iptaline karar verildiği, 4 bin 234 temyiz başvurusunda bulunulduğu belirtilen açıklamaya, "İptale ilişkin kararların, 13 Aralık 2021'den itibaren İdari Dava Daireleri Kuruluna peyderpey intikal ettiği görülmektedir. Temyiz başvurularının 3 bin 448'i Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından karara bağlanmış durumdadır" ifadeleri ek yapılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tepki çeken bu olaya ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

Danıştay'ın aldığı bu karara da sessiz kalmamız mümkün değil. Nasıl ki Anayasa Mahkemesi’nin aldığı bazı garip kararlarda Cumhur İttifakı olarak tepkisiz kalmıyorsak, bunda da sessiz kalamayız. Ayrıca Anayasa Mahkemesi’nin almış olduğu bu kararları hazmedemiyorum. Danıştay zaman zaman yapıyor, bu tür kararlarla bizi rahatsız ediyor ama Anayasa Mahkemesi’nin sık sık bu tür kararları alması bizi ciddi manada rahatsız ediyor. Mesela Anayasa Mahkemesi bir de BTK'yla ilgili bir karar almış. Hani bunun neresinden gireceksin? Nasıl böyle bir karar alınır? Biz de bu işin üzerine üzerine gidiyoruz, gideceğiz. Danıştay'da da bu işin yine aynı şekilde takipçisi olacağız.