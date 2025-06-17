FETÖ'nün 'güncel öğrenci yapılanması'na operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Kaynak: Anadolu Ajansı 17 Haziran 2025 08:51 - Güncelleme: 17 Haziran 2025 09:07 - Güncelleme:

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) öğrenci yapılanmasına yönelik İstanbul ve Kocaeli'nde düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Sinema, bowling, gezi, kamp gibi organizasyonlar düzenleyen şüphelilerin, öğrencilerin aileleri tarafından örgüt evine ya da sorumlusuna teslim edildikleri belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, FETÖ'nün güncel öğrenci yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, 11 zanlının lise ve ilköğretimde okuyan öğrencilere örgütsel programlar düzenledikleri tespit edildi. İlgili Haber Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden FETÖ şüphelisi yakalandı ÖRGÜTE OLAN AİDİYETLERİ ARTIRMAK İÇİN ORGANİZASYONLAR Şüphelilerin; örgütle irtibatlı ve iltisaklı ailelerin çocuklarının örgüte olan aidiyetlerini, kendileriyle ilgilenen kişilere bağlılıklarını artırmak için sinema, bowling, gezi, kamp gibi organizasyonlar düzenledikleri, öğrencilerin aileleri tarafından örgüt evine ya da sorumlusuna teslim edildikleri belirlendi. 11 ŞÜPHELİ YAKALANDI Savcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul ve Kocaeli'nde düzenledikleri operasyonda 11 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor. İlgili Haber FETÖ'nün kritik ismi yakalandı! ROKETSAN'a sızıp ASELSAN'a örgüt üyesi yönlendirmiş

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Gökhan Karataş