Haberler > Gündem > Filistin Devlet Başkanı Abbas, BM'de savaş sonrası planlarını açıkladı: Hamas'ın bir rolü olmayacak

Filistin Devlet Başkanı Abbas, BM'de savaş sonrası planlarını açıkladı: Hamas'ın bir rolü olmayacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Filistin Devlet Başkanı Abbas, BM&#039;de savaş sonrası planlarını açıkladı: Hamas&#039;ın bir rolü olmayacak
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, BM Genel Kurulu'na ABD'nin vize vermemesi sebebiyle video konferansla katıldı. İsrail zulmüne isyan eden Abbas, derhal ateşkes istedi. Savaş sonrası planlarını da anlatan Abbas, "Hamas'ın yönetimde bir rolü olmayacak. Savaşın sona ermesinden 1 yıl sonra başkanlık seçimleri yapılmalı. 'Filistin yönetimi'nden 'Filistin Devleti'ne geçmek istiyoruz" dedi.

80. BM Genel Kurulu, ABD'nin New York kentinde onlarca devlet liderinin katılımıyla sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump, Suriye lideri Şara'nın da konuşma yaptığı zirvenin ana gündem maddelerinden biri elbette ki İsrail zulmünün altında olan Gazze...

ABD VİZE VERMEDİĞİ İÇİN UZAKTAN BAĞLANTIYLA KATILDI

Ancak Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, zirveye bugün uzaktan bağlantı ile katıldı. Bilindiği gibi ABD yönetimi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yanı sıra yaklaşık 80 kişiye vize vermemişti.

"İSRAİL'İN YAPTIKLARI İNSANLIĞA KARŞI BİR SUÇTUR"

Ambargolar altında konuşma yapan Abbas, video konferans yoluyla yaptığı konuşmada, "İsrail'in gerçekleştirdiği şey sadece bir saldırı değil. Bu, hem belgelenen hem de izlenen bir savaş suçu ve insanlığa karşı bir suçtur. 20. ve 21. yüzyılın en korkunç insani trajedilerinden biri olarak tarih kitaplarına kaydedilecektir" dedi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, BM'de savaş sonrası planlarını açıkladı: Hamas'ın bir rolü olmayacak - 1. Resim

Abbas'ın açıklamaları şu şekilde:

Batı Şeria'da İsrail terörü her geçen gün artıyor. Gazze Filistin'in ayrılmaz bir parçasıdır. Gazze'de 2 milyon Filistinli açlığa mahkûm edildi. 

İsrail yapılan anlaşmalara uymadı. İsrail, genişlemeci bir plan uyguluyor. Yaptıkları savaş suçudur. Sınırlarımıza saygı gösterilmiyor.

Birleşmiş Milletler'e Filistin'e destek çağrısı yapıyoruz. Bu savaşta yüz binden fazla kişi yerlerinden edildi.

"DERHAL ATEŞKES GEREKİYOR"

Filistin'i tanıyan devletlere teşekkür ediyoruz. Öncelikle derhal ve kalıcı bir savaşın sona erdirilmesi için ateşkes yapılması gerekiyor. İkinci olarak derhal yardımın bölgeye ulaşmasına izin verilmesi ve açlığın bir silah olarak kullanılmasına son verilmesi gerekiyor. Üçüncü olarak tüm esirlerin serbest bırakılmasını bekliyoruz.

Dördüncü olarak işgal güçlerinin derhal Gazze'den ayrılması. Aynı şekilde Batı Şeria'daki yerleşimcilerin terörünün sona erdirilmesi, Filistinlilerin mallarının ve topraklarının gasp edilmesinin sona erdirilmesi ve Kudüs'teki kutsal mekanlardaki statükonun, zarar veren tüm adımların bitirilmesi gerekmektedir.

"HAMAS'IN YÖNETİMDE BİR ROLÜ OLMAYACAK"

Gazze Şeridi'nin Filistin devletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve oradaki yönetim ve güvenlik konusunda tüm sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğumuzu teyit ettik ve teyit etmeye devam edeceğiz. Hamas'ın yönetimde bir rolü olmayacak. Hamas ve diğer gruplar, tek devlet, tek hukuk ve tek yasal güvenlik güçleri kurumlarını inşa etme sürecinin bir parçası olarak silahlarını Filistin Ulusal Yönetimi'ne teslim etmek zorunda kalacak. Silahlı bir devlet istemediğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Yaralarımız derin ve felaketimiz büyük.

"SAVAŞ BİTTİKTEN 1 YIL SONRA SEÇİM YAPILMALI"

Savaşın sona ermesinden 1 yıl sonra başkanlık seçimleri yapılmalı. Bu konuda bir komite görevlendirilmiş ve 3 ay içinde geçici anayasa çalışmalarının tamamlanmasını bekliyoruz. Yani 'Filistin yönetimi'nden 'Filistin Devleti'ne geçmek istiyoruz. İktidarın barışçıl bir şekilde el değiştirmesini istiyoruz.

ABD Başkanı Trump ile çalışmaya hazırız. Suudi Arabistan kralı ile, Fransa, BM ve diğer tüm ortaklarla çalışmaya ve barış planını uygulamaya hazırız. Adil bir barış ve iş birliği için çalışmaya hazırız."

