Film gibi olay! Polis kıyafetiyle kuyumcu soydular
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa'da film gibi bir olay yaşandı. 7 kişi polis kıyafeti giyerek kuyumcu soydu. Olayın ardından 7 zanlıdan 5'i tutuklandı 2 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Şanlıurfa'da polis kıyafeti giyip operasyon süsü vererek kuyumcu ile kuzeninin ellerini kelepçeledikten sonra kilolarca altın ile bir miktar para çalan zanlılar hakim karşısına çıktı.
MAHKEME KARARINI VERDİ
Zanlılardan A.D. (32), O.Z. (28), İ.H.D. (27), H.B. (44) ve F.A. (43) isimli şahıslar tutuklanırken, 2 zanlının ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
BAKIN NASIL SOYMUŞLAR
Edinilen bilgiye göre olay, dün sabah Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde meydana geldi. Kuzeni Naci S. ile birlikte evde uyuyan kuyumcu Vahit E., sabaha karşı saat 05.00 sıralarında zilin çalmasıyla kapıyı açtı. Vahit E. karşısında polis üniforması giymiş şahısları gördü. İçeri giren polis kıyafetli 7 kişi, Vahit E. ile Naci S.'yi yere yatırıp kelepçeleyerek evde arama yapacaklarını söyledi.
KOMŞULARINA HABER VERDİ
Evi arayan şüpheliler, odada bulunan kasayı fark edince Vahit E.'den anahtarını istedi. Kasayı açan şahıslar, içerisindeki 2 kilo 300 gram altın, 10 bin TL, 10 cep telefonu ile 1 bilgisayarı alarak dışarı çıktı. Kelepçeli şekilde yerde yatan Vahit E. ile kuzeni Naci S., kimsenin kendilerini almaya gelmemesi üzerine komşularına haber verdi.
GÜVENLİK KAMERASI ELE VERDİ
Soyulduklarını anlayan şahıslar polise haber verdi. Olay yerine giden polis ekipleri, güvenlik kamerası kaydını inceleyerek zanlıların eşkalini belirledi. Şanlıurfa merkez ve Harran ilçesinde operasyon düzenleyen ekipler, F.A., A.D., O.Z., E.B., H.B., H.D. ve H.B. isimli zanlıları gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı